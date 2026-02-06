Copa del Rey: fechas en que se disputarán las semifinales Atlético de Madrid–Barcelona y el derbi vasco Athletic Club–Real Sociedad

Atlético de Madrid vs. Barcelona y Athletic Club de Bilbao vs. Real Sociedad son las dos semifinales de la Copa del Rey, según determinó el sorteo celebrado este viernes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en Madrid.

El Atlético de Madrid, ganador de diez títulos, y el Barcelona —el club más laureado de la competición, con 32 conquistas y vigente campeón— reeditarán la semifinal de la temporada pasada. Aquella serie se saldó con el pase del conjunto azulgrana, tras empatar 4-4 en la ida, en el Camp Nou, y ganar 0-1 en el Metropolitano.

Los colchoneros han accedido a esta instancia tras eliminar al Atlético Baleares (2-3), al Deportivo (0-1) y al Betis (0-5). El Barcelona, por su parte, dejó en el camino a tres rivales de categorías inferiores: Guadalajara (0-2), Racing de Santander (0-2) y Albacete (1-2).

La otra semifinal será un derbi vasco, que ya se disputó como final en la temporada 2019-2020. Aquel partido se jugó en La Cartuja, sin público debido a la pandemia, y terminó con victoria por la mínima para la Real Sociedad.

Para el Athletic Club de Bilbao —tras su eliminación en la Liga de Campeones y lejos de los puestos europeos en LaLiga— la Copa ha representado un bálsamo. En su camino a semifinales, dejó fuera al Ourense, la Cultural Leonesa y el Valencia.

La Real Sociedad, que no participó en la Supercopa de España, ha tenido que disputar dos rondas más que Barcelona, Athletic y Atlético de Madrid. En primera ronda eliminó al Negreira (0-3) y posteriormente al Reus, Eldense, Osasuna y Alavés, este último en cuartos de final.

Los partidos de ida se jugarán entre el martes 10 y el jueves 12 de febrero, mientras que los de vuelta están programados entre el martes 3 y el jueves 5 de marzo, en horarios aún por confirmar. La gran final está prevista para el 18 o 19 de abril en el estadio de La Cartuja, en Sevilla.