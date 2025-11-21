Costa Rica confirma la salida de la dirección técnica del mexicano Miguel “El Piojo” Herrera

La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) dio a conocer el jueves que el técnico mexicano Miguel “El Piojo” Herrera dejó de ser el entrenador del combinado tico, luego de la eliminación en la última fase de las eliminatorias mundialistas rumbo a la Copa del Mundo, en la que Costa Rica terminó en la tercera casilla de su grupo, sin poder aspirar siquiera al repechaje intercontinental.

Esto representa un verdadero fracaso para el combinado tricolor, que se perderá la cita mundialista del 2026, a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá.

El cuadro tico había asistido a los últimos tres mundiales de manera consecutiva: Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022. Cabe mencionar que Costa Rica inició la última fase de la eliminatoria como la gran favorita de su grupo para quedarse con el primer puesto, por encima de Haití, Honduras y Nicaragua.

Sin embargo, tras un desempeño deficiente, el combinado costarricense terminó en la tercera casilla con siete unidades, producto de una victoria, cuatro empates y una derrota. La noticia fue dada a conocer por la Federación a través de sus redes sociales, donde expresó:

“La FCRF informa que Miguel Herrera deja de ser el director técnico de la Selección Mayor de Costa Rica, junto con su cuerpo técnico, a partir de este jueves 20 de noviembre. El Comité Ejecutivo iniciará en los próximos días el proceso de análisis de candidatos para dirigir a la Tricolor de cara a las fechas FIFA del próximo año. Se estará informando del proceso en su debido momento”.

Cabe recordar que el “Piojo” había tomado las riendas de los ticos en enero pasado, en sustitución de Gustavo Alfaro, quien renunció para asumir como entrenador de la selección de Paraguay, al que terminó llevando a un Mundial luego de 15 años de ausencia.

La salida del técnico azteca era inminente, ya que en días anteriores los ánimos estaban caldeados entre la prensa tica y el entrenador, y tras la eliminación del Mundial, era muy poco probable que el proceso continuara.