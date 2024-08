El guardameta del Real Madrid ha decidido no volver a la selección de Bélgica bajo la dirección del entrenador italiano, Domenico Tedesco.

El 17 de junio de 2023, Bélgica enfrentó a la selección de Austria en las clasificatorias rumbo a la Eurocopa 2024, y el entrenador de los "Diablos Rojos", el italiano Domenico Tedesco, escogió a Romelu Lukaku como capitán por encima de Thibaut Courtois.

Esta decisión le molestó al guardameta del Real Madrid, por lo que tomó la decisión de abandonar la concentración belga, dejando "abandonados" a sus compañeros un día antes del encuentro frente a Estonia.

Desde ese momento, Courtois no ha vuelto a vestir la camisola de su nación, ya que además de los conflictos con el técnico, se perdió la Euro 2024 debido a su lesión en el cruzado de la rodilla izquierda, la que causó que se perdiera gran parte de la temporada con los merengues.

Sin embargo, ante todo pronóstico, el portero de 32 años anunció públicamente este jueves 22 de agosto que ha decidido no volver a la selección de Bélgica bajo la dirección de Tedesco.

El mensaje de Courtois

"Siento un inmenso amor y orgullo por representar a mi país en la cancha. Soy un privilegiado por haber tenido el honor de vestir la camiseta nacional. Ni en mis sueños más locos podría haber imaginado poder hacerlo más de 100 veces", indicó el madridista en redes sociales.

"Lamentablemente, tras los acontecimientos con el entrenador, he decidido no volver a la selección belga bajo su dirección. En este asunto, acepto mi responsabilidad. Sin embargo, de cara al futuro, mi falta de confianza en él no contribuiría a mantener el clima de cordialidad necesario", agregó.

"La Federación de Bélgica acepta mi posición y las razones que me llevaron a esta dolorosa pero coherente decisión. Lamento haber decepcionado posiblemente a algunos aficionados, pero estoy convencido de que es la mejor manera de proceder", comentó el arquero.

Domenico Tedesco ha dirigido tan solo 18 veces a la selección belga, y quedó eliminado en los octavos de final de la Eurocopa 2024, en donde firmó una victoria, un empate y dos derrotas; por lo que se espera que la Federación de Bélgica escoja un bando en las próximas horas.