Cristiano Ronaldo falla penalti y sigue compartiendo el récord con Carlos “el Pescado” Ruiz

Fútbol Internacional

Cristiano Ronaldo falla penalti y sigue compartiendo el récord con Carlos “el Pescado” Ruiz

Cristiano Ronaldo tuvo en sus pies la oportunidad de convertirse en el máximo goleador histórico de las eliminatorias mundialistas, pero terminó fallando un penal.

|

time-clock

Lisbon (Portugal), 11/10/2025.- Ireland's Caoimhin Kelleher (C) saves a penalty against Portugal's Cristiano Ronaldo (L) during the 2026 FIFA World Cup European Qualifiers Group F soccer match between Portugal and Ireland, in Lisbon, Portugal, 11 October 2025. (Mundial de Fútbol, Irlanda, Lisboa) EFE/EPA/FILIPE AMORIM

Cristiano Ronaldo remata su penalti al centro de la portería y el guardameta irlandés Caoimhin Kelleher, logra taparlo con el pie izquierdo. (Foto Prensa Libre: EFE).

Cristiano Ronaldo tuvo en sus pies la oportunidad de convertirse en el máximo goleador histórico de las eliminatorias mundialistas, pero terminó fallando un penal en la victoria de Portugal 1-0 sobre Irlanda, en el estadio de Alvalade, de Lisboa.

El momento clave se dio al minuto 74, cuando el árbitro señaló la pena máxima a favor de los lusos. Ronaldo tomó el balón con decisión y remató fuerte al centro, pero el guardameta irlandés leyó la jugada, estiró la pierna y logró atajar el disparo, evitando que el portugués rompiera el récord.

El gol de la victoria para Portugal llegó en la recta final, gracias a Raúl Neves, quien anotó al minuto 91 y permitió a los dirigidos por Roberto Martínez sumar tres puntos importantes en la clasificación al Mundial 2026.

A pesar del triunfo, toda la atención quedó sobre la figura de Cristiano Ronaldo, que continúa empatado con Carlos “el Pescado” Ruiz, ambos con 39 anotaciones en la historia de las eliminatorias mundialistas.

LECTURAS RELACIONADAS

Cristiano Ronaldo anota en el triunfo de Portugal contra Hungría en el aliminatoria al Mundial 2026. (Foto Prensa Libre: EFE).

Cristiano Ronaldo empata a Carlos "el Pescado" Ruiz como máximos goleadores en eliminatorias mundialistas

chevron-right
Messi - Balón de oro 2023

Messi lidera la lista de máximos ganadores del Balón de Oro: Estos son los últimos ganadores

chevron-right

El dato que resalta aún más este récord compartido es la eficacia del guatemalteco. Ruiz alcanzó los 39 tantos en 47 partidos, mientras que Cristiano lo ha hecho en 50 encuentros con Portugal, lo que mantiene viva la discusión sobre quién ha sido más determinante en este tipo de competiciones.

El delantero guatemalteco se mantiene como un referente histórico para Guatemala, sino también para el futbol internacional, al ser uno de los pocos jugadores de Centroamérica que han marcado un antes y un después en las estadísticas de la FIFA.

Con el fallo de este penal, la carrera por convertirse en el máximo anotador en eliminatorias continúa abierta. Cristiano Ronaldo todavía tendrá oportunidades de superar al “Pescado” Ruiz, pero el portugués sabe que cada partido será decisivo en esta lucha por la cima.

La expectativa ahora está puesta en el próximo compromiso de Portugal, donde Cristiano intentará volver a marcar y quedarse en solitario con un récord que, hasta el momento, comparte con una leyenda del fútbol guatemalteco.

ESCRITO POR:

Miguel Linares

Lee más artículos de Miguel Linares

ARCHIVADO EN:

Carlos Ruiz Cristiano Ronaldo Deportes Futbol Internacional 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS