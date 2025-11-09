Cruz Azul pedirá al inhabilitación por dura entrada de Adalberto Carrasquilla contra el portero Kevin Mier

Una jugada desafortunada se robó todas las miradas en el futbol mexicano. Durante el encuentro de este fin de semana, el panameño Adalberto Carrasquilla protagonizó una fuerte entrada contra el portero del Cruz Azul, Kevin Mier, en una acción que ha generado amplia polémica y críticas hacia el volante canalero.

La jugada ocurrió cuando Mier intentaba despejar el balón al borde del área, momento en el que Carrasquilla se lanzó con una barrida fuera de tiempo, impactando directamente al guardameta. El arquero celeste quedó tendido en el terreno de juego con visibles gestos de dolor, mientras sus compañeros reclamaban con vehemencia la falta.

De inmediato, las imágenes del incidente se viralizaron en redes sociales, donde la mayoría de los aficionados calificaron la acción como “temeraria” e “innecesaria”. Muchos consideran que el jugador panameño nunca estuvo cerca de disputar el balón y que su entrada puso en riesgo la integridad del portero.

El Cruz Azul evalúa presentar una solicitud formal ante la Comisión Disciplinaria para que Carrasquilla sea inhabilitado durante el mismo periodo que dure la recuperación de Kevin Mier, quien será sometido a exámenes médicos para determinar la gravedad de la lesión.

Carrasquilla, figura de Pumas y pieza clave en la selección de Panamá, ha recibido duras críticas por parte de la prensa mexicana, que considera que este tipo de acciones deben ser sancionadas con mayor severidad. El jugador se pronunció sobre lo ocurrido y aseguró que no fue su intención.

El incidente toma mayor relevancia debido a que el panameño forma parte de la convocatoria de su selección para enfrentar a Guatemala el próximo jueves 13 de noviembre en el estadio El Trébol, en un duelo crucial por la eliminatoria mundialista.

Es OFICIAL. 🚑



Kevin Mier 🇨🇴 tiene FRACTURA y queda fuera el resto del 2025.



➖️ @CruzAzul pedirá la INHABILITACIÓN de Adalberto Carrasquilla 🇵🇦 de Pumas, y esta tendrá que PROCEDER sin problema.



🟥📝🖥 pic.twitter.com/oIuMSWEiJ0 — Juan Guzmán Gasso (@GuzmanGasso) November 9, 2025

La incertidumbre ahora se centra en el estado físico de Kevin Mier, quien ha sido uno de los porteros más regulares del torneo. Cruz Azul espera contar con un diagnóstico favorable, aunque el golpe recibido preocupa al cuerpo técnico.

Mientras tanto, el debate continúa encendido en redes y medios deportivos, donde la jugada de Carrasquilla ha reabierto la discusión sobre el uso excesivo de fuerza. Por su parte, Adalberto Carrasquilla al finalizar el partido en sus declaraciones ofreció las disculpas al portero por la entrada y mencionó que en ningún momento fue su intención lesionarlo, que por eso fue la decisión del árbitro el no expulsarlo.