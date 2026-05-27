Crystal Palace campeón de la Conference League: venció 1-0 al Rayo Vallecano con gol de Mateta

El Crystal Palace escribió su página más importante en la historia del club. El conjunto londinense se coronó campeón de la UEFA Conference League al vencer 1-0 al Rayo Vallecano en el Red Bull Arena de Leipzig, Alemania, en una final muy disputada que mantuvo la emoción hasta el pitazo final.



El único gol del partido llegó al minuto 6 de la segunda mitad cuando Jean-Philippe Mateta capitalizó un rebote que otorgó el portero español Augusto Batalla para sellar el título más importante en la historia del club inglés.

El partido fue un duelo parejo donde el Rayo Vallecano intentó igualar el marcador hasta el último instante sin poder vulnerar la sólida defensa del Crystal Palace. El conjunto madrileño contó con el experimentado Óscar Trejo en el banquillo esperando su oportunidad pero los ingleses supieron administrar la ventaja con orden y disciplina defensiva durante toda la segunda mitad.



En el conjunto ganador el guardameta Walter Benítez estuvo disponible entre las alternativas aunque no fue necesaria su participación en una noche en que la defensa londinense respondió con autoridad.

Con este título el Crystal Palace cierra una temporada histórica que sus aficionados recordarán para siempre. El trofeo conquistado en Leipzig representa el primer título europeo en la historia del club londinense y el premio a una campaña extraordinaria en la Conference League donde el conjunto inglés fue superando rivales hasta llegar a la gran final ante el Rayo Vallecano.



Una conquista que coloca al Crystal Palace en el mapa del fútbol europeo y que abre una nueva era para una institución que celebra su primer éxito continental con toda la euforia de una afición que esperó décadas por un momento como este.