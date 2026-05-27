¿Cuándo es la final de la Champions League 2026? Fecha y hora del Arsenal vs PSG

La final de la Champions League 2026 ya está lista. Arsenal y PSG se enfrentarán este sábado 30 de mayo en el Puskás Arena de Budapest, Hungría, en la primera final del torneo disputada en territorio húngaro. El encuentro comenzará a las 10:00 de la mañana, hora de Guatemala, y promete convertirse en el evento deportivo más seguido del fin de semana a nivel mundial.

El Arsenal llega impulsado por una temporada histórica. El equipo dirigido por Mikel Arteta disputará apenas su segunda final de Champions League tras la caída frente al Barcelona en 2006 y buscará conquistar por primera vez el torneo europeo. Además, los Gunners llegan como recientes campeones de la Premier League 2025-26 después de 22 años de espera.

Por su parte, el PSG parte como favorito al ser el vigente campeón continental y tras conquistar también la Ligue 1 y la Copa Intercontinental. El equipo de Luis Enrique dejó fuera al Bayern Múnich en semifinales y buscará levantar su segunda Champions consecutiva en un duelo que enfrentará a dos de los entrenadores españoles más destacados del fútbol europeo actual.

Los datos de la final

Arsenal vs PSG

Sábado 30 de mayo de 2026

10:00 AM hora Guatemala

Estadio: Puskás Arena, Budapest, Hungría

Dónde ver: Disney Plus Plan Premium y ESPN

En semifinales, el conjunto londinense eliminó al Atlético de Madrid con un marcador global de 2-1 y ahora sueña con cerrar la campaña con uno de los dobletes más importantes de su historia. La ilusión en el club inglés es máxima ante la posibilidad de conquistar finalmente Europa ante el club francés.