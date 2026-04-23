¿Cuándo inicia el Mundial 2026? México vs. Sudáfrica abrirá el torneo en el Estadio Azteca

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 está en marcha y el 11 de junio será la fecha que el mundo del fútbol tiene marcada en el calendario. El partido inaugural se disputará en el Estadio Azteca de Ciudad de México, uno de los recintos más emblemáticos en la historia de las Copas del Mundo, donde la Selección Mexicana enfrentará a Sudáfrica en un duelo cargado de historia y simbolismo.

El torneo más grande en la historia del fútbol arranca en el escenario perfecto, en un estadio que se convertirá en el primero en albergar tres inauguraciones mundialistas tras las ediciones de 1970 y 1986.

La coincidencia histórica es inevitable. Hace 16 años, el mismo 11 de junio de 2010, México y Sudáfrica también abrieron una Copa del Mundo, aquella celebrada en territorio africano. En el Soccer City de Johannesburgo ambos equipos empataron 1-1 en un partido recordado por el espectacular gol de Siphiwe Tshabalala, uno de los momentos más icónicos en las ceremonias inaugurales de los Mundiales.

La jornada inaugural no terminará con ese partido. Más tarde, a las 8:00 PM (horario local), Corea del Sur enfrentará a República Checa en el Estadio Akron de Guadalajara,Jalisco, completando una doble cartelera que marcará el arranque oficial del Mundial más grande de la historia.

Los datos del partido inaugural

Fecha: Miércoles 11 de junio de 2026

Miércoles 11 de junio de 2026 Hora Guatemala: 1:00 PM

1:00 PM Partido: México vs. Sudáfrica

México vs. Sudáfrica Estadio: Estadio Azteca, Ciudad de México, México

Estadio Azteca, Ciudad de México, México Capacidad: 87,000 espectadores

87,000 espectadores Dato histórico: Será el tercer partido inaugural mundialista en el Azteca tras 1970 y 1986

El partido inaugural entre México y Sudáfrica será el tercer partido inaugural mundialista en el Azteca tras 1970 y 1986. (Foto Prensa Libre: EFE/ Mario Guzmán).

Un Mundial que regresa a su calendario tradicional

A diferencia de Qatar 2022, que se disputó entre noviembre y diciembre por las condiciones climáticas del país árabe, el Mundial 2026 recupera el calendario tradicional de verano que durante décadas acompañó a la Copa del Mundo. La última vez que un torneo mundialista comenzó un 11 de junio fue en Inglaterra 1966, cuando la selección inglesa abrió el certamen ante Uruguay en Wembley.

Con 48 selecciones, 104 partidos y 16 estadios distribuidos en tres países, el Mundial 2026 promete ser el evento deportivo más grande de la historia. La final está programada para el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, cerrando un torneo de 39 días que arrancará en el Azteca con el rugido de la afición mexicana y la emoción de un partido inaugural que ya tiene historia antes de jugarse.