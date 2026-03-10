¿Cuándo se confirmará si Cristiano Ronaldo será convocado por Portugal para enfrentar a México?

La Selección Nacional de México se prepara para enfrentar a Portugal en la próxima fecha FIFA, un duelo que ha generado enorme expectativa debido a la posible presencia del astro mundial Cristiano Ronaldo. Sin embargo, en los últimos días han surgido dudas sobre si el delantero podrá estar en el encuentro amistoso programado para disputarse en el mitico Estadio Azteca.

El Al Nassr, club actual de Cristiano Ronaldo en la Saudi Pro League, confirmó recientemente que el delantero sufre una lesión que podría ser más seria de lo previsto inicialmente.

Ronaldo se encuentra de baja desde el pasado 28 de febrero, luego de sufrir una molestia en el tendón durante un partido oficial. El cuerpo médico del club aún no ha establecido una fecha exacta para su regreso, lo que mantiene en suspenso su participación en el duelo del 28 de marzo en territorio mexicano.

Ante los crecientes rumores y la incertidumbre entre los aficionados, la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) anunció que será hasta el 20 de marzo cuando el seleccionador Roberto Martínez revele la convocatoria oficial para la primera fecha FIFA del año. Será en ese listado donde finalmente se confirmará si Cristiano Ronaldo estará presente o no en el esperado enfrentamiento.

La FPF adelantó que la convocatoria será publicada mediante un comunicado oficial a las 12.30 horas de Portugal, lo que equivale a las 6.30 horas en Guatemala. A partir de ese momento se despejarán las dudas sobre la presencia del máximo goleador de la historia del fútbol a nivel de selecciones.

Mientras tanto, miles de aficionados mantienen la ilusión de ver en acción a CR7, considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, en suelo mexicano. El encuentro promete atraer la atención del mundo, especialmente si la figura portuguesa logra recuperarse a tiempo.