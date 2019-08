¿Cuándo y a qué hora es el sorteo de la Champions League?

Los dos ingleses, como ganadores de las dos últimas competiciones continentales, y el resto, como campeones de las seis ligas con mejor coeficiente de la UEFA, integrarán por ello el primero de los cuatro bombos en los que se repartirán los 26 clubes directamente clasificados.

Los coeficientes de los clubes según sus resultados en los últimos cinco años, o en su caso de su federación si es mejor, determinarán la ubicación en los otros tres bombos de partida.

Sin coincidencia entre clubes de la misma federación y tampoco entre rusos y ucranianos, la fase de grupos empezará el 17 de septiembre y acabará el 11 de diciembre, cinco días antes del sorteo de los octavos de una competición que coronará al campeón el sábado 30 de mayo en el estadio Atatürk de Estambul.

Con Mónaco y el Fórum Grimaldi convertido en el centro del futbol europeo, la gala de apertura de la temporada de la UEFA comenzará a las 10 horas (de Guatemala) y contará con el meta checo Peter Cech y el centrocampista holandés Wesley Sneijder, recientemente retirado, como maestros de ceremonia.

1: Liverpool, Chelsea, Barcelona, Manchester City, Juventus, Bayern, PSG y Zenit

2: Real Madrid, Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, Nápoles, Shakhtar Donetsk, Tottenham, Benfica

3: Bayer Leverkusen, Valencia, Salzburgo, Inter de Milán

4: Galatasaray, Leipzig, Atalanta, Lille

✨ 𝐏𝐋𝐀𝐘-𝐎𝐅𝐅𝐒! ✨

🤔 Who will join Olympiacos, Crvena zvezda & Dinamo Zagreb in the #UCL group stage?

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 28, 2019