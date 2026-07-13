De Marruecos al Mundial: la historia de Ismail Elfath, el árbitro de Argentina-Inglaterra

La Comisión de Árbitros de la FIFA confirmó a Ismail Elfath como el árbitro principal de la semifinal entre Argentina e Inglaterra, programada para este miércoles 15 de julio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

La designación completa un hecho poco habitual: las dos semifinales del Mundial 2026 estarán dirigidas por árbitros de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf), luego de que el salvadoreño Iván Barton fuera elegido para impartir justicia en el duelo entre Francia y España.

La historia de Elfath comenzó lejos de Estados Unidos. Nació el 3 de marzo de 1982 en Casablanca, Marruecos, y emigró en 2001 tras obtener una visa mediante el Programa de Visas de Diversidad.

Años después inició su carrera arbitral en el fútbol estadounidense hasta consolidarse en la Major League Soccer (MLS), donde fue distinguido como Árbitro del Año en 2020 y 2022.

Desde 2016 porta el gafete internacional de la FIFA y ha dirigido algunos de los torneos más importantes del calendario internacional. Entre ellos destacan la final del Mundial Sub-20 de Polonia 2019, los Juegos Olímpicos de Tokio y la Copa del Mundo de Catar 2022, donde arbitró los encuentros Portugal-Ghana, Camerún-Brasil y Japón-Croacia, este último correspondiente a los octavos de final.

En la actual Copa del Mundo, la FIFA también le confió partidos de alta exigencia. Antes de recibir la designación para la semifinal, Elfath dirigió los encuentros entre Países Bajos y Japón en la fase de grupos, Uruguay frente a España y el duelo de octavos de final entre Brasil y Noruega.

Su desempeño en esos compromisos le permitió mantenerse entre los árbitros considerados para las instancias decisivas del torneo y recibir ahora la designación para una de las semifinales.

The match officials for @FIFAWorldCup match 102 have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) July 13, 2026

Para el compromiso entre argentinos e ingleses estará acompañado por los asistentes estadounidenses Corey Parker y Kyle Atkins. El cuarto árbitro será el italiano Maurizio Mariani, mientras que su compatriota Daniele Bindoni ejercerá como asistente de reserva, según confirmó la FIFA.

El encuentro reunirá a dos selecciones protagonistas de una de las rivalidades más recordadas en la historia de los Mundiales, marcada por episodios como los cuartos de final de México 1986 y el duelo de octavos de Francia 1998. Para Elfath será el partido de mayor trascendencia de su carrera en una Copa del Mundo.

🚨🇦🇷🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Habrá un operativo de MÁXIMA SEGURIDAD en Atlanta para Argentina-Inglaterra, considerado como el ÚNICO PARTIDO de ALTO RIESGO en toda la Copa del Mundo.



En USA ya hay integrantes de la barra de San Lorenzo, Chicago, Morón, Atlanta, Huracán y Vélez. ⚠️



Vía @AmericaTV. pic.twitter.com/DTPuMcrVje — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 13, 2026

La presencia de Barton y Elfath confirma el crecimiento del arbitraje de Concacaf en la escena internacional. En un Mundial con 48 selecciones, la FIFA confió a dos colegiados de la región los partidos que definirán a los finalistas, un reconocimiento reservado para los árbitros que han respondido en los encuentros de mayor exigencia del torneo.