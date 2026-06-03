Deschamps confía en Mbappé: “Llegará al Mundial 2026 en óptimas condiciones”

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Deschamps confía en Mbappé: “Llegará al Mundial 2026 en óptimas condiciones”

Didier Deschamps restó importancia a los recientes problemas de Kylian Mbappé en el Real Madrid y aseguró que el capitán de Francia llegará en plenitud al Mundial 2026.

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CLAIREFONTAINE (France), 02/06/2026.- Frances head coach Didier Deschamps (R) and Frances Kylian Mbappe await Frances President Emmanuel Macron and Brigitte Macron at the national soccer team training center in Clairefontaine, west of Paris, France, 02 June 2026. (Francia) EFE/EPA/THOMAS PADILLA / POOL MAXPPP OUT

El seleccionador francés Didier Deschamps (D) y el francés Kylian Mbappé.(Foto Prensa Libre: EFE).

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, restó importancia a la influencia que puedan tener en el Mundial los problemas recientes de Kylian Mbappé en el Real Madrid y aseguró que el delantero llega “en plena forma, física y psicológica”.

“Hablo con él y él también debe hacerlo con sus compañeros porque es el capitán. Lo repito: una cosa es lo que ocurre en los clubes y otra diferente es la selección”, afirmó el técnico en la víspera del primer amistoso de preparación de los ‘Bleus’, que se disputará este jueves en Nantes frente a Costa de Marfil.

“Kylian tiene una experiencia que otros no tienen. Será su tercer Mundial y es una competición muy exigente. Está bien”, añadió Deschamps.

El seleccionador, que vivirá su último Mundial al frente del combinado francés, también destacó el buen estado general del grupo, incluido William Saliba, quien llegó con algunas molestias tras la final de la Liga de Campeones que perdió con el Arsenal el pasado sábado.

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Asimismo, señaló que encontró en buenas condiciones físicas a los jugadores del PSG que se incorporaron tras conquistar el título europeo antes de sumarse a la concentración de la selección.

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Redacción EFE

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