Duván Zapata, primer colombiano en marcar 100 goles en la Serie A

Su diana le dio al Atalanta la tercera victoria en cuatro partidos como visitante este curso en el campeonato liguero y le permitió colocarse sexto, a un solo punto del Roma, cuarto, que juega este mismo domingo en el campo del Juventus.

Para Duván fue el gol número 70 con la camiseta del Atalanta, el club que le fichó por más de 20 millones de euros en 2018 procedente del Sampdoria.

El de Cali firmó 28 goles en la primera temporada y 19 y 19 en las dos siguientes, antes de los cuatro de este curso, entre todas las competiciones.

Su carrera en la Serie A empezó en 2013, cuando el Nápoles le fichó procedente del Estudiantes argentino.

En el conjunto napolitano le costó tener protagonismo, al ser una alternativa al argentino Gonzalo Higuaín. Se quedó dos años y anotó un total de quince goles, antes de ser cedido al Udinese.

𝕯í𝖆 𝖍𝖎𝖘𝖙ó𝖗𝖎𝖈𝖔 🇨🇴

Duván è il primo colombiano a raggiungere quota 💯 gol in @SerieA! 🔥#Zapata is the first Colombian player to score 1️⃣0️⃣0️⃣ #SerieATIM goal! 🤙🏾#EmpoliAtalanta #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/v3MJrRt3Vp

— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) October 17, 2021