El Barcelona brilla en su regreso al Camp Nou con goleada contundente ante el Athletic

El Barcelona vivió una tarde cargada de emoción en su regreso oficial al Camp Nou, luego de varios meses de remodelaciones que obligaron al club a disputar sus partidos fuera de casa. Con un ambiente festivo, una afición volcada y un marco histórico, el equipo blaugrana respondió dentro del campo con una actuación sólida que terminó en una victoria 4-0 sobre el Athletic de Bilbao por la jornada 13 de LaLiga.

El encuentro no tardó en inclinarse a favor del conjunto local. Apenas al minuto 4, Robert Lewandowski abrió el marcador con una definición precisa dentro del área, dando inicio al dominio barcelonista. El gol tempranero marcó el ritmo del partido y permitió que el equipo dirigido por Hansi Flick se adueñara de la posesión desde los primeros instantes.

Barcelona continuó presionando en campo rival y encontró el segundo tanto justo antes del descanso. Ferran Torres, en una de sus mejores actuaciones de la temporada, anotó el 2-0 al 45+3, ampliando la ventaja y reforzando la superioridad del cuadro culé en un primer tiempo en el que el Athletic tuvo pocas respuestas.

La segunda mitad inició con la misma dinámica. Apenas al minuto 48, Fermín López se sumó a la lista de goleadores tras aprovechar un balón suelto en el área para marcar el 3-0. El tanto aceleró aún más el ritmo del Barcelona y dejó sin margen de reacción a un Athletic que no encontraba forma de contener el empuje blaugrana.

El panorama se complicó todavía más para el conjunto visitante al 54’, cuando Oihan Sancet fue expulsado. Con un jugador menos, el Athletic quedó completamente replegado y Barcelona encontró aún más espacios para manejar el partido con comodidad.

A pesar de la ventaja, el equipo local mantuvo el ritmo ofensivo y cerró la noche con una nueva anotación. Ferran Torres volvió a aparecer al minuto 90 para firmar su doblete y sellar el 4-0 definitivo, consolidando una de sus presentaciones más destacadas del curso.

El regreso al Camp Nou no solo significó un triunfo importante desde lo emocional, sino también desde lo deportivo. Con esta victoria, el Barcelona llega a 31 puntos y empata momentáneamente al Real Madrid en lo más alto de la clasificación, a la espera de que el conjunto blanco dispute su partido correspondiente ante el Elche.

El club catalán deja una imagen sólida en el Camp Nou, el cuál esperan que vuelve a ser un fortín. El equipo mostró contundencia, determinación y una conexión profunda con su afición, que celebró el regreso a casa con una goleada que revitaliza el ánimo blaugrana en la lucha por LaLiga y en una semana clave de Champions.