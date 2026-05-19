El calor extremo amenaza el Mundial 2026: MetLife Stadium, entre los de mayor riesgo

El MetLife Stadium, en Nueva Jersey, aparece entre las sedes con mayor riesgo de calor extremo para el Mundial 2026. Un informe de World Weather Attribution advierte que temperaturas superiores a los 30 grados, combinadas con alta humedad, podrían afectar a jugadores y aficionados durante el torneo.

Los científicos señalan que las condiciones de riesgo térmico son ahora un 30% más probables que en el Mundial de 1994. El estudio indica que varias sedes podrían registrar temperaturas de bulbo húmedo y globo cercanas o superiores a los 26 grados, nivel que ya obliga a aplicar medidas de protección.

El análisis utiliza la temperatura de bulbo húmedo y globo, un indicador que mide el estrés térmico real sobre el cuerpo humano. Según el informe, 26 partidos podrían disputarse bajo temperaturas consideradas de alto riesgo, mientras cinco encuentros podrían superar los 28 grados.

El MetLife Stadium preocupa especialmente por ser un recinto abierto y por la humedad del noreste de Estados Unidos. Aunque las temperaturas no siempre serán las más altas del país, la combinación de calor y humedad podría aumentar el riesgo de deshidratación, agotamiento y golpes de calor para miles de asistentes.

La final en el horario más caluroso

La mayor preocupación se concentra en la final del 19 de julio en el MetLife Stadium. El partido está programado para las 3:00 PM, la franja del día con mayor radiación solar y temperaturas más altas en estadios abiertos.

El sindicato internacional de futbolistas advirtió que una temperatura de bulbo húmedo superior a 26 grados debería activar pausas de enfriamiento. Si el indicador supera los 28 grados, recomienda retrasar o aplazar el encuentro por seguridad.

El riesgo también alcanza a los aficionados, especialmente durante filas, accesos y permanencia en tribunas bajo el sol. Aunque la FIFA aseguró que el calendario fue diseñado pensando en jugadores y público, crece el debate sobre posibles cambios de horario si las condiciones extremas lo requieren.