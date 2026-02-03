El Curubito expande su reinado televisivo y llega a Canal 4 Cataluña y Distrito TV Madrid

El fenómeno televisivo que ha conquistado a millones de espectadores en el mundo hispano continúa su ascenso imparable. El Curubito, el programa que ha redefinido la conversación deportiva y cultural en la televisión contemporánea, anuncia con orgullo su llegada en el mes de febrero a Canal 4 Cataluña y Distrito TV Madrid, dos de las señales más influyentes y emblemáticas del panorama audiovisual español.

Con esta expansión, El Curubito consolida su presencia internacional al sumarse a una red de más de 40 canales de televisión en Hispanoamérica y España, que ya transmiten su contenido vibrante, analítico y profundamente humano.

Su impacto no es casualidad: el programa se ha convertido en un punto de encuentro imprescindible para audiencias diversas, logrando una cifra extraordinaria de más de 14 millones de televidentes que semana tras semana se conectan para vivir una experiencia única.

Este año de Mundial, El Curubito se prepara para sorprender al planeta fútbol con una serie de alianzas estratégicas, coberturas especiales y eventos inéditos que prometen revolucionar el mundo del deporte en la televisión. Nuevos formatos, invitados de talla internacional y experiencias multiplataforma llevarán al público a una dimensión completamente nueva de entretenimiento y análisis, reafirmando el liderazgo del programa en la industria.

La llegada a estas dos prestigiosas cadenas españolas representa un nuevo capítulo en la historia del programa, reafirmando su compromiso con la excelencia, la innovación narrativa y la conexión emocional con el público. Desde debates apasionados hasta historias que trascienden el deporte, El Curubito continúa demostrando que la televisión puede ser un espacio de reflexión, entretenimiento y comunidad.

El Curubito agradece a sus televidentes, aliados y nuevos hogares televisivos por abrir las puertas a este proyecto que no deja de crecer. Febrero marcará un hito, y España será testigo de una nueva etapa en la expansión de un formato que ya es referencia en el mundo hispanohablante. El Curubito: donde la pasión y el debate se encuentran.