El Eintracht le propina al Bayern su primera derrota de la temporada

EL Bayern empezó con la misma alineación titular de la goleada por 5-0 ante el Dinamo de Kiev en la Liga de Campeones y tuvo una fase inicial de claro control, con gran efectividad en la recuperación de pelota en la mitad contraria y varias llegadas claras.

En el minuto 5 Robert Lewandowski remató de cabeza por encima a centro de Alphonso Davies. En el 13 Jakik estuvo a punta de marcar en propia puerta al tratar de interceptar un centro de Thomas Müller. Luego el meta del Eintracht, Kevin Trapp ante remates de Müller y Leon Goretzka.

El gol llegó en el minuto 29 en una jugada que se originó en una recuperación de Goretzka en la mitad del campo. Goretzka jugó de pared con Lewandowski y marcó dentro del área con un remate raso.

En el 31 el Bayern estuvo cerca del segundo cuando Trapp ganó un mano a mano ante Leroy Sané pero luego, en el 32, en un saque de esquina, Martin Hinteregger logró de cabeza el gol del empate para el Eintracht.

El gol le dio confianza al Eintracht que empezó a tener fases más largas de posesión y en el 42 tuvo una gran ocasión de irse en ventaja que Manuel Neuer frustró con una buena parada ante un remate de Almamy Touré.

Hacia el final de la primera parte fue el Bayern el que estuvo cerca cuando Serge Gnabry, desde excelente posición, estrelló el balón contra el poste.

Durante buena parte del segundo tiempo mucho parecía hablar a favor del Bayern que prácticamente monopolizó la pelota y tuvo excelentes llegadas pero se estrelló con Kevin Trapp que pareció crecerse a medida que pasaban los minutos.

En el 56 Trapp paró con el pie un cabezazo de Lewandowski desde corta distancia. En el 64 un remate a quemarropa de Gnabry y en el 65 un disparo desde fuera del área de Sané.

El Eintracht estaba metido atrás e intentaba salir al contragolpe sin conseguirlo pero, en una de las pocas ocasiones que logró poner la pelota en la mitad del Bayern, se fue en ventaja con remate raso de Filip Kostic.

En el 91 volvió a aparecer Trapp, desviando a saque de esquina un buen remate de Goretzka. Luego Manuel Neuer terminó metido en el área del Eintract, buscando rematar un saque de esquina.

🦅 Martin Hinteregger and Filip Kostic got the goals to give @Eintracht_Eng a first-EVER win at the Allianz Arena, and end the home side's 30-match unbeaten home run in the #Bundesliga! 👏 pic.twitter.com/AQ6BXzkTwy

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) October 3, 2021