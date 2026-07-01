El enojo de “Carletto”: la reacción de Ancelotti cuando no logra hacer tecniquitas en un entrenamiento de Brasil

Fútbol Internacional

El enojo de “Carletto”: la reacción de Ancelotti cuando no logra hacer tecniquitas en un entrenamiento de Brasil

Previo al partido de Brasil y Noruega en el Mundial 2026, Carlo Ancelotti protagonizó un ameno momento durante el entrenamiento de la Canarinha que se volvió viral.

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Entrenamiento selección de Brasil

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, dirige un entrenamiento en el centro de entrenamiento Columbia Park. (Foto Prensa Libre: EFE)

Los dieciseisavos de final del Mundial 2026 representaron un desafío para Brasil frente a Japón, pero una anotación en los últimos minutos del encuentro le dio a la Verdeamarela la clasificación a la siguiente fase.

Ahora, la selección de Brasil se prepara para su próximo partido, que será nada menos que contra la Noruega de Erling Haaland, que también cumplió con su tarea al vencer 2-1 a Costa de Marfil.

Quien ha acaparado la atención durante los preparativos de Brasil para los octavos de final es el técnico Carlo Ancelotti, quien fue visto en un momento distendido junto con el equipo.

En un video se observa al técnico italiano haciendo "tecniquitas" con otro integrante del cuerpo técnico.

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Cuando le pasan la pelota, Ancelotti logra hacer solo cuatro toques y, al fallar, "se enoja" en broma antes de terminar riéndose de la situación con el resto del equipo.

El momento no pasó desapercibido. El video se viralizó rápidamente y provocó comentarios, en su mayoría positivos, hacia "Carletto", también conocido como "El Míster".

Algunos hicieron bromas y comentaron que, si Ancelotti no controlaba bien la pelota y se caía, debía poner a Endrick como titular a modo de penitencia.

Otros admiraron la condición física del entrenador, quien actualmente tiene 67 años y una trayectoria que incluye clubes de alto nivel, como el AC Milan y el Real Madrid.

El partido entre Brasil y Noruega será el próximo domingo 5 de julio, a las 14 horas de Guatemala.

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ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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Audiencias EE.UU. Brasil Carlo Ancelotti Deportes para hispanos  Mundial 2026 Mundial 2026 Viral Selección de Brasil 
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