El gesto de Jude Bellingham con Venezuela que emocionó en el Mundial 2026

Jude Bellingham protagonizó uno de los momentos más emotivos del Mundial 2026 al detenerse para enviar un mensaje de apoyo a Venezuela, luego de que un periodista le pidiera unas palabras para las víctimas del terremoto que sacudió al país.

En medio de la atención a la prensa durante el Mundial 2026, Jude Bellingham hizo una pausa para dedicar un mensaje de solidaridad a los venezolanos afectados por el terremoto ocurrido el 24 de junio.

En un video que rápidamente se volvió viral en redes sociales, un periodista le comenta al futbolista inglés que el Real Madrid tiene muchos seguidores en Venezuela y le pide unas palabras para las personas que atraviesan la tragedia.

Al escuchar el nombre del país, Bellingham se detiene y responde: "Sí, mucho ánimo para todos en Venezuela y mucho cariño también".

El gesto fue ampliamente compartido por aficionados y periodistas, quienes destacaron la disposición del mediocampista inglés para atender la petición en medio de la zona mixta y enviar un mensaje de aliento a los venezolanos.

Un gesto que trascendió el fútbol

El terremoto registrado en Venezuela provocó una ola de solidaridad internacional. En ese contexto, las palabras de Bellingham encontraron eco entre miles de usuarios en redes sociales, que agradecieron el mensaje del futbolista del Real Madrid.

Más allá de la competencia, el episodio recordó que el deporte también puede convertirse en un espacio para expresar cercanía y apoyo en momentos de dificultad.