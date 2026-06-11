El gesto del Real Madrid con el papa León XIV que da la vuelta al mundo

El Real Madrid anunció este jueves el nombramiento del papa León XIV como socio de honor, la máxima distinción que concede el club español.

La entidad madridista informó en su página web de que la Junta Directiva, presidida por Florentino Pérez, ha acordado conceder la distinción de socio de honor al papa León XIV, con lo que el Real Madrid "muestra su admiración y reconocimiento a una figura universal que representa a miles de millones de personas, y que promueve la paz, la solidaridad y la justicia en el mundo".

El nombramiento llega pocos después del paso de León XIV por Madrid y de su presencia en el estadio Santiago Bernabéu el pasado 8 de junio, una visita que para el Real Madrid fue "un honor" y que "quedará para siempre como una de las imágenes más emocionantes" de su historia, según reza el comunicado.

Proclamado presidente

Además, Florentino Pérez continuará como presidente del Real Madrid hasta 2030 tras recibir este jueves el acta de la Junta Electoral que certifica su reelección para un nuevo mandato al frente del club blanco, según informó este jueves la entidad madrileña en un comunicado oficial.

Pérez, que afrontará su octavo mandato al frente de la entidad blanca, encabezará una Junta Directiva en la que figuran como vicepresidentes Eduardo Fernández de Blas, Pedro López Jiménez, Enrique Sánchez González y Enrique Pérez Rodríguez, mientras que José Luis del Valle Pérez ejercerá como secretario.

El dirigente madrileño ocupa la presidencia del Real Madrid en dos etapas: desde julio de 2000 hasta febrero de 2006 y desde mayo de 2009 hasta la actualidad. En esos años, bajo su mandato, el Real Madrid ha conquistado un total de 66 títulos entre las secciones de fútbol y baloncesto, según destacó la entidad.