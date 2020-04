El ‘Loco’ Gatti supera el coronavirus y abandona el hospital

El 'Loco' Gatti superó el coronavirus. (Foto Prensa Libre: Twitter El Chiringuito)

“LA MEJOR NOTICIA #GATTI abandona el hospital y YA ESTÁ EN CASA. ¡TE QUEREMOS, ‘LOCO’!”, publicó la cuenta oficial en Twitter de El Chiringuito.

“Bravooooooooo Loco”, añadió en la misma red social el conductor del programa Josep Pedrerol.

Antiguo meta de Atlanta, River Plate, Gimnasia o Boca Juniors, además de la selección argentina, Gatti había explicado la semana pasada en este mismo espacio televisivo que estaba viviendo “un mal sueño”.

“Creo que esto es un mal sueño y como todo sueño, tiene que terminar”, explicó en conversación telefónica en la madrugada del pasado viernes.

👏🏼LA MEJOR NOTICIA👏🏼 #GATTI abandona el hospital y YA ESTÁ EN CASA. Lo cuenta @jpedrerol en #ChiringuitoEnCasa ¡TE QUEREMOS, ‘LOCO’!❤️ pic.twitter.com/UYZEkkHzKH — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 8, 2020

“Nunca estuve en peligro, pero hacen falta estas cosas para darte cuenta de que no eres imbatible”, añadió Gatti, de 75 años.

“Miedo no tuve. A mí me esto me ha venido bien para hacerme más fuerte y aprender más de la vida”, afirmó el exportero argentino.

Durante su hospitalización, Gatti recibió numerosas muestras de cariño y apoyo, entre otras las de Diego Armando Maradona. “Fuimos rivales, pero siempre nos hemos querido mucho”, explicó el ‘Loco’.