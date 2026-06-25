“El Mundial es de Cristiano y Portugal” El pronóstico del hechicero de Ghana que había “maldecido” a Harry Kane

La selección de Ghana ha sido una de las sorpresas que ha dejado este Mundial 2026, ya que, dentro del grupo L, donde se encuentran equipos difíciles como Inglaterra y Croacia, los ghaneses ocupan el segundo lugar, con cuatro puntos.

Esto hace que su clasificación a la siguiente ronda sea posible si vencen a Croacia el próximo 27 de junio. De lo contrario, aún tienen posibilidades de avanzar a la siguiente fase al ser uno de los mejores terceros.

Sin embargo, más allá de la actuación deportiva de Ghana, hay un aspecto fuera del campo que rápidamente llamó la atención de todos: el supuesto "hechicero" Nana Kwaku Bonsam y sus supuestas predicciones futbolísticas.

Este "hechicero" se volvió rápidamente viral al afirmar que había "lanzado" una maldición al jugador de Inglaterra Harry Kane, lo que habría provocado que fallara todas las oportunidades de gol en el partido contra Ghana, que terminó con un empate sin goles.

"Estoy trabajando sobre Harry Kane. Ya he demostrado de lo que soy capaz, así que sé perfectamente qué debo hacer para detenerlo. No le deseo una lesión grave, solo lo suficiente para que no brille contra mi país", declaró el "hechicero", conocido también como "Devil of Wednesday".

🔮🇬🇭 KWAKU BONSAM PREDICE QUE CRISTIANO RONALDO Y PORTUGAL GANARÁN EL MUNDIAL



👀 El espiritualista ghanés asegura que lo ha visto “claramente” y que Portugal ya ha ganado el torneo en el plano espiritual



🗣️ “Este Mundial es para Cristiano Ronaldo y Portugal”



🤯 También afirma… pic.twitter.com/mZvuhCJ1g8 — Post United (@postunited) June 25, 2026

Ahora, Bonsam ha vuelto a estar en el centro de atención tras decir recientemente que Portugal será el campeón del Mundial 2026.

Recientemente, en redes sociales se ha viralizado la predicción del "hechicero" sobre quién será el ganador del Mundial. La predicción cobró notoriedad porque aseguró que "Cristiano y Portugal ganarán la copa".

🚨🗣️ Nana Kwaku Bonsam (Ghanaian spiritual priest):



"This World Cup is for Portugal and Cristiano Ronaldo. They will win it." pic.twitter.com/8NI0z4thlj — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 25, 2026

Bonsam también habló sobre Inglaterra y dijo que, como en otras ediciones del Mundial, se quedará muy cerca de ganar el torneo, pero que no lo logrará.

No fueron los únicos temas de los que habló el "hechicero" sobre el Mundial, ya que también dijo que le había "levantado la maldición" a Harry Kane y que no tenía ningún tipo de enemistad con él.

"Harry Kane no es mi enemigo, de hecho tengo un bebé al que nombraré en honor al jugador inglés", dijo Bonsam.

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