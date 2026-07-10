El nuevo técnico de Portugal respalda a Cristiano Ronaldo: Jorge Jesus afirma que “nunca será un problema”

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El nuevo técnico de Portugal respalda a Cristiano Ronaldo: Jorge Jesus afirma que “nunca será un problema”

Cristiano Ronaldo seguirá siendo pieza clave de Portugal mientras mantenga su nivel, según Jorge Jesus, quien dejó claro que el capitán luso “nunca será un problema” para la selección.

REDACCIÓN EFE

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Oeiras (Portugal), 10/07/2026.- Portugal national football team's new head coach Jorge Jesus attends a press conference after signing a contract through 2030, in Oeiras, Portugal, 10 July 2026. Jesus will succeed Roberto Martinez as the team's head coach, following Portugal's elimination from the 2026 World Cup. (Mundial de Fútbol) EFE/EPA/MANUEL DE ALMEIDA

Jorge Jesus, aseguró este viernes que Cristiano Ronaldo “nunca será un problema” para la selección.(Foto Prensa Libre: EFE).

El nuevo seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, aseguró este viernes que Cristiano Ronaldo “nunca será un problema” para la selección ni para su gestión, y dejó claro que seguirá contando con el capitán siempre que esté en condiciones de ser convocado.

Durante su presentación en la Ciudad del Fútbol de Oeiras, el técnico portugués destacó la relación profesional que mantuvo con el delantero durante su etapa en el Al Nassr, donde coincidieron la temporada pasada.

“Es muy fácil trabajar con él. Cuando creía que tenía que jugar, jugaba; cuando creía que no tenía que jugar, no jugaba”, afirmó Jesus, quien subrayó que no tuvo inconvenientes en tomar decisiones sobre su participación.

“El jugador que es él y mis decisiones como entrenador son cosas distintas. Lo sustituí 16 veces y nunca hubo problemas”, añadió.

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Respaldo a su figura

El técnico de 71 años resaltó el peso histórico de Cristiano Ronaldo dentro del fútbol portugués y su relevancia en la selección nacional.

“Es un símbolo del fútbol portugués, de la selección y del país. Eso quedará para siempre en la historia. Ha sido un placer trabajar con él”, expresó. No obstante, dejó claro que su prioridad será el rendimiento colectivo: “Siempre haré lo que considere mejor para el equipo”.

Sin dudas por la edad

Jesus también elogió el estado físico del delantero, restando importancia a sus 41 años y destacando su rendimiento reciente. “No tuvo ninguna lesión en toda la temporada. Corría ocho kilómetros por partido, a una velocidad superior a los 25 kilómetros por hora”, señaló.

Cristiano Ronaldo disputó recientemente el que podría ser su último Mundial, en el que Portugal fue eliminado en octavos de final tras perder 1-0 ante España. Tras el torneo, el atacante reconoció que aún no ha definido si continuará en la selección.

Ante ese escenario, el nuevo seleccionador fue contundente: “Mientras esté en condiciones de ser convocado, tomaré la decisión que sea mejor para Portugal”.

Jorge Jesus inicia así una nueva etapa al frente del combinado luso, con contrato hasta el Mundial de 2030, en el que Portugal será uno de los países anfitriones.

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