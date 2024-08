El arquero y excapitán de la selección alemana, Manuel Neuer, campeón del mundo en 2014, anunció este miércoles el final de su carrera internacional, a los 38 años y después de 124 partidos defendiendo el arco de la Mannschaft.

"Después de largas e intensas conversaciones con mi familia y mis amigos, he decidido poner fin a mi carrera con la Nationalmannschaft. Todos los que me conocen saben que no fue fácil tomar la decisión", explicó Neuer en un video en su cuenta de Instagram y por medio de un comunicado.

Con la retirada internacional de Neuer, la selección alemana pasa una página a su pasado más reciente, después de que en el espacio de unas semanas otras leyendas del futbol alemán como Toni Kroos, Thomas Müller e Ilkay Gündogan pusieran punto y final a su etapa con la selección.

El arquero disputó su último partido con la Mannschaft en los cuartos de final de la Eurocopa-2024, en Stuttgart, una derrota contra la finalmente campeona España (2-1 en la prórroga).

Neuer aún se halla bajo contrato con Bayern de Múnich, hasta el final de la temporada 2024-2025, con el objetivo de alcanzar una última vez la final de la Liga de Campeones en el Allianz Arena de la capital bávara.

Formado en Schalke 04, con el que llegó a profesional en 2005, Manuel Neuer vivió su primera llamada de la selección de Alemania el 2 de junio de 2009 en Dubái, en una victoria 7-2 en un amistoso ante Emiratos Árabes Unidos.

En 2010, apenas unas semanas antes del Mundial de Sudáfrica, se instaló como titular bajo palos.

- N.1 pese a las lesiones -

Después de la etapa de Oliver Kahn (de 1998 a 2005), y de Jens Lehmann (2005-2008), Neuer tomó el testigo convirtiéndose en una referencia mundial en su puesto en los 15 últimos años.

Entre el Mundial-2010 y la Eurocopa-2016, Neuer alcanzó en cuatro ocasiones las semifinales de un gran torneo internacional, con el punto álgido de la conquista del Mundial de Brasil-2014.

Pero las lesiones han sido sus indeseadas compañeras los últimos años. En abril de 2017, en la vuelta de cuartos de final de la Champions, se fracturó el pie izquierdo y permaneció más de 12 meses sin apenas jugar. A comienzos de diciembre de 2022, de regreso de un Mundial de Catar en el que Alemania se despidió en fase de grupos, fue victoria de una fractura en la pierna derecha (los medios alemanes señalaron una doble fractura abierta tibia-peroné).

Unas lesiones que no pusieron en tela de juicio su estatus de titular en la Mannschaft, ni en el Mundial-2018, ni en la Eurocopa-2024. Los seleccionadores Joachim Löw y Julian Nagelsmann le otorgaron una confianza a toda prueba, a pesar de la clase mundial del arquero alemán del Barcelona Marc-André ter Stegen.

✨ UNA LEYENDA ✨



Un verdadero ícono de nuestro deporte. Le deseamos lo mejor a Manuel Neuer en su retiro del fútbol a nivel de selecciones 🐐🇩🇪#MiaSanMia #FCBayern pic.twitter.com/BjM1Oakqe7 — FC Bayern München Español (@FCBayernES) August 21, 2024

Manuel Neuer, con espectaculares reflejos a pesar de su envergadura -1,93 metros del atura- revolucionó la demarcación de arquero con sus salidas lejos del área.