¿El último baile de Cristiano Ronaldo? A qué hora es el partido debut de Portugal en el Mundial 2026

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¿El último baile de Cristiano Ronaldo? A qué hora es el partido debut de Portugal en el Mundial 2026

Este 17 de junio es el debut de Portugal en el Mundial 2026 contra la RD del Congo, y las expectativas recaen sobre su mayor estrella: Cristiano Ronaldo.

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Partido amistoso internacional de fútbol: Portugal contra Nigeria

El jugador portugués Cristiano Ronaldo durante el partido amistoso internacional de fútbol entre Portugal y Nigeria en Leiria, Portugal, el 10 de junio de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)

El Mundial 2026 no para, y varias selecciones ya han debutado en la competición más importante del fútbol; algunas lo hicieron de buena manera y otras dejaron más dudas que certezas.

Este 17 de junio le toca a la selección de Portugal debutar, y todas las miradas están puestas en su máxima estrella, Cristiano Ronaldo.

CR7 tiene ante sí una nueva oportunidad de llevar a su selección a conquistar la tan preciada Copa del Mundo, logro que se le ha escapado en varias ocasiones.

Además, este Mundial ha cobrado especial relevancia debido a que podría ser el último que dispute Cristiano Ronaldo, cuyo futuro aún es incierto a sus 41 años.

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Portugal se encuentra en el Grupo K, donde también están las selecciones de Colombia, Uzbekistán y la República Democrática del Congo.

La cita mundialista de Cristiano Ronaldo y Portugal será este miércoles a las 11 horas, hora de Guatemala.

Las expectativas no solo recaen en Cristiano Ronaldo, sino en toda la selección de Portugal, ya que cuenta con nombres relevantes que pueden ser determinantes en el camino de la escuadra lusa hacia el título mundial.

Entre ellos figuran João Cancelo, Vitinha, Nuno Mendes, João Neves y Gonçalo Ramos.

El otro partido del Grupo K, entre Uzbekistán y Colombia, también se disputará este miércoles a las 20 horas, hora de Guatemala.

Lea también: Qué dijo Cristiano Ronaldo sobre las opciones de Portugal en el Mundial 2026







ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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