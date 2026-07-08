El video de Courtois y De Bruyne que reaviva una historia de más de una década en Bélgica

Bélgica celebraba la clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026 tras golear 4-1 a Estados Unidos cuando una escena de apenas unos segundos terminó robándose parte de la conversación posterior al partido.

Las cámaras de la transmisión oficial captaron a Thibaut Courtois y Kevin De Bruyne en uno de los accesos a los vestuarios del Estadio de Seattle.

La secuencia, que comenzó a circular rápidamente en redes sociales, reavivó de inmediato una historia que acompaña al combinado europeo desde hace más de una década.

A primera vista, el trayecto parecía reflejar el distanciamiento que se les atribuye. Courtois avanzaba en primer plano con los guantes puestos y la mirada baja, mientras De Bruyne caminaba inmediatamente detrás del guardameta del Real Madrid.

Sin embargo, una mirada clínica al video revela un matiz en el segundo uno: al ingresar al pasillo, De Bruyne extiende su mano derecha y le da un ligero toque en la espalda al guardameta mientras le dice algo breve al pasar. Courtois, sin girar la cabeza ni romper su marcha, realiza un movimiento con el rostro que registra el comentario de su capitán, antes de que el mediocampista lo adelante por el costado izquierdo.

No se sabe qué le dijo, pero esto evidenció algo distinto a lo que se dijo el 2 de julio cuando el conjunto belga le remontó el partido a Senegal 3-2 por los octavos de final. Aquella vez, diversos medios evidenciaron que ambos jugadores no se saludaron tras la victoria.

Un episodio que marcó a la generación belga

El origen del distanciamiento entre Courtois y De Bruyne se remonta a 2013, cuando ambos pertenecían al Chelsea de Inglaterra.

En ese momento, Caroline Lijnen, entonces pareja sentimental de De Bruyne, reconoció haber mantenido una relación con Courtois durante una estancia en Madrid, episodio que provocó la ruptura de la pareja y que trascendió al entorno de la selección belga.

Desde entonces, la relación entre ambos futbolistas ha sido objeto de atención cada vez que Bélgica afronta una gran competición internacional.

Aunque ninguno de los dos ha convertido el asunto en un tema recurrente durante los últimos años, tampoco han alimentado públicamente una imagen de cercanía fuera del terreno de juego.

Pada 2012, Kevin De Bruyne dikhianati oleh pacarnya yang menjalin hubungan dengan Thibaut Courtois, rekan setimnya sendiri di Timnas Belgia.



Pelatih Belgia saat itu bahkan menawarkan untuk mencoret Courtois dari squad. Namun De Bruyne menolak.



"Dia kiper yang bagus. Dia harus… pic.twitter.com/YXW7uudChH — Football Index ID (@FootballIndexID) June 16, 2026

Un video que volvió a abrir el debate

La secuencia difundida tras el triunfo frente a Estados Unidos no prueba por sí misma el estado actual de la relación entre ambos jugadores, pero sí fue suficiente para reactivar el debate entre aficionados y medios europeos, que volvieron a recordar el episodio ocurrido hace más de una década.

En redes sociales, numerosos usuarios interpretaron la ausencia de interacción como una muestra de la distancia que históricamente se ha atribuido a ambos referentes de la llamada "generación dorada" del fútbol belga.

Sin embargo, más allá de las interpretaciones, las imágenes únicamente muestran un momento concreto tras la clasificación mundialista.

NO SE LLEVAN 🥶🇧🇪



De Bruyne y Courtois siguen sin tolerarse en la cancha. 😬



Tras vencer a Senegal, los belgas se cruzaron, intercambiaron miradas y pasaron de largo sin saludarse. 👀#LaRadiodelMundial pic.twitter.com/Svg2nEb6br — La Octava Sports (@laoctavasports) July 2, 2026

El reto ahora se llama España

Mientras el video continúa generando comentarios, Bélgica prepara uno de los compromisos más exigentes del torneo.

El equipo dirigido por Rudi García enfrentará este viernes a España por un boleto a las semifinales del Mundial 2026, un partido en el que volverán a coincidir dos futbolistas indispensables para el funcionamiento del equipo.

Courtois será el encargado de sostener la última línea defensiva frente al ataque español, mientras De Bruyne volverá a asumir la responsabilidad de conducir el juego ofensivo de los Diablos Rojos.

Sea cual sea la naturaleza de su relación personal, ambos comparten un objetivo inmediato: mantener con vida a Bélgica en una Copa del Mundo donde la selección europea vuelve a situarse entre las principales candidatas al título.