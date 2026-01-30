Elche vs. Barcelona: día, hora y dónde ver al cuadro blaugrana que defiende su liderato en LaLiga

El FC Barcelona afronta este fin de semana un desafío importante en su lucha por mantenerse en la cima de La Liga. El conjunto dirigido por el alemán Hansi Flick visitará al Elche CF por la jornada 22 del certamen doméstico, en un duelo que podría tener un impacto directo en la disputa por el liderato si no consigue las tres unidades.

Los azulgranas llegan a este compromiso como líderes de la clasificación, con 52 puntos producto de 17 victorias, 3 empates y una sola derrota, cifras que reflejan su solidez durante la primera mitad de la temporada.

Sin embargo, la presión sigue latente: una derrota o incluso un empate podría abrirle la puerta al Real Madrid —su perseguidor más cercano— para escalar al primer puesto que jugará el domingo frente al Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu.

Enfrente estará un Elche que, si bien marcha en la duodécima posición con 24 unidades, ha demostrado ser un rival complicado en casa. El conjunto franjiverde buscará convertirse en la sorpresa de la jornada y sumar una victoria que lo mantenga firme en la zona media de la tabla.

Cabe recordar que el Real Madrid ya sufrió en su visita al estadio Manuel Martínez Valero, donde no pudo pasar del empate, un antecedente que el Barcelona tiene muy presente.

DÍA, HORA Y DÓNDE VER EL ENCUENTRO

El encuentro entre el Elche y Barcelona se disputará este sábado 31 de enero a las 14.00 horas de Guatemala y podrá seguirse en vivo a través de Vix Premium, Disney+ y Sky Sports.