Elecciones en el Real Madrid: el debate sobre la propiedad del club enfrenta a Florentino Pérez y Enrique Riquelme

Florentino Pérez, actual presidente, aspira a la reelección frente al empresario Enrique Riquelme Vives, de 37 años y presidente ejecutivo del Grupo Cox, empresa del sector de las energías renovables.

El club mantiene su tradicional modelo societario, con más de 100,000 socios como propietarios de la entidad y sin inversores mayoritarios. Pérez, de 79 años, ha presidido el Real Madrid en los períodos 2000-2006 y desde el 2009. Durante su gestión ha conquistado cinco títulos de la Liga de Campeones, impulsado la remodelación del estadio Santiago Bernabéu y liderado un notable crecimiento de los ingresos.

El presidente convocó las elecciones el 12 de mayo. La Junta Electoral validó ambas candidaturas y la votación se realizará en Valdebebas, con la opción de voto por correo notarial.

En las últimas jornadas de campaña, el debate se ha centrado en el futuro modelo de propiedad del club. Pérez ha defendido la posibilidad de someter a referéndum, después de las elecciones, un cambio societario que incluiría la venta de una participación minoritaria —en torno al 5%— a un inversor.

Argumenta que esta operación reflejaría el valor real del club, blindaría su patrimonio y beneficiaría a los socios, manteniendo siempre la mayoría en manos de estos. Además, ha reiterado que cualquier decisión requerirá la aprobación de la asamblea.

Por su parte, Enrique Riquelme ha situado la posible venta como eje central de su campaña. Este martes 2 de junio, en Barcelona, donde se reunió con representantes de peñas madridistas, asociaciones y socios, advirtió que “el club está en venta” si gana Florentino Pérez.

Calificó las elecciones como un referéndum y pidió una participación “masiva”: “Necesitamos que los socios vayan a votar este domingo porque pueden ser las últimas elecciones del Real Madrid”.

Riquelme definió la venta de parte del club como una “línea roja” y “la mayor amenaza” para la historia de la entidad. Se opone a cualquier privatización y defiende que el Real Madrid debe seguir siendo “cien por cien de los socios”.

Asimismo, anunció que, si resulta elegido, formalizará ante notario el compromiso de no vender ningún porcentaje de la institución.

En el plano deportivo, Riquelme ha propuesto a Raúl González Blanco como director deportivo y ha señalado que en los próximos días anunciará nombres de posibles incorporaciones que aporten “identidad y ADN del madridismo”.

Pérez, por su parte, ha subrayado la continuidad de su proyecto y ha cuestionado algunos aspectos de la candidatura rival.

Encuestas publicadas en los últimos días otorgan a Florentino Pérez una clara ventaja. La campaña concluye en un clima de alta polarización institucional, con atención de medios nacionales e internacionales sobre el futuro del club más laureado de Europa.

El resultado del 7 de junio definirá la dirección del Real Madrid hasta el 2030.