Luis Enrique compara al PSG con el Real Madrid tras ganar otra Champions: “Solo se lo había visto hacer a ellos”

Luis Enrique Martínez, entrenador del París Saint-Germain, aseguró este sábado, tras conquistar su segunda Liga de Campeones consecutiva con el club francés —la tercera de su carrera como técnico—, que una hazaña así solo la había visto antes en el Real Madrid.

“Yo esto solo se lo había visto hacer al Madrid, no tengo ni idea de cómo va. La primera fue histórica y la segunda lo va a ser aún más. París y el PSG necesitaban entrar en el grupo de los mejores equipos y ahora no queremos bajarnos de ahí. Queremos seguir identificándonos con una manera de jugar que le gusta a la gente”, declaró a Movistar Plus después de vencer al Arsenal en la tanda de penales.

El técnico asturiano reconoció que su equipo tuvo que esforzarse al máximo para ganar el partido ante un rival de gran nivel. “Nos costó mucho. Nos enfrentamos a un equipo muy competitivo que ha perdido muy poco durante la temporada. Empezaron mejor, con algo de fortuna, que en una final suele ser decisivo. Nos costó Dios y ayuda, pero en París estamos con la flor y eso a veces viene bien”, comentó.

Sobre las tandas de penales, Luis Enrique descartó que el triunfo dependa únicamente de la suerte y recordó experiencias pasadas. “Perdí una con España en el Mundial de Catar y me criticaron mucho. Cuando se llega a los penales depende de la calidad de los jugadores y de los porteros, y también hay un punto de azar. Pero una tanda no cambia la actuación ni del Arsenal ni la nuestra”, explicó.

El entrenador también destacó la ambición de su plantilla, a la que incluso debe frenar en los entrenamientos. “A estos jugadores los tengo que parar de entrenar porque siempre quieren más. Cuando alguien disfruta lo que hace, no le cuesta nada. Este equipo va a seguir compitiendo el próximo año a un nivel altísimo”, afirmó.

Luis Enrique reveló además que su planteamiento inicial pasaba por evitar el juego por el carril central, algo que su equipo no logró ejecutar en la primera parte debido al impacto del gol recibido. “Intentamos corregirlo en el descanso y creo que logramos aparecer más en el área. En este tipo de partidos, quien va perdiendo suele tener el control. Estamos acostumbrados a enfrentar bloques cerrados, pero esto es otro nivel”, analizó.

Finalmente, el técnico valoró el desenlace de la final con autocrítica y respeto hacia el rival. “Creo que merecimos ganar, pero también el Arsenal hizo méritos. Lo que hemos hecho durante toda la temporada es muy destacable y estamos muy contentos”, concluyó.