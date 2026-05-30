Los campeones de la Champions League en la última década: Real Madrid lidera con cinco seguido del PSG

El PSG hizo historia al conquistar su segunda Champions League consecutiva tras derrotar al Arsenal en la final de Budapest. El equipo dirigido por Luis Enrique se convirtió en el octavo club en lograr un bicampeonato en la máxima competición europea.

Con este logro, el conjunto parisino se une a una lista exclusiva integrada por clubes históricos como Real Madrid, AC Milan, Ajax, Bayern Múnich, Liverpool, Benfica y Nottingham Forest. El título confirma el crecimiento del PSG entre la élite del fútbol continental.

La última década de la Champions ha estado marcada por el dominio del Real Madrid, ganador de cinco títulos. Sin embargo, el PSG emerge ahora como el segundo club más exitoso de este período gracias a las dos coronas consecutivas obtenidas bajo el mando de Luis Enrique.

El bicampeonato también fortalece la presencia de Francia en el fútbol europeo. Los dos títulos consecutivos del PSG representan la etapa más exitosa para un club francés en la historia reciente de la Champions League.

Los campeones en la última década

2015-16: Real Madrid

2016-17: Real Madrid

2017-18: Real Madrid

2018-19: Liverpool

2019-20: Bayern Múnich

2020-21: Chelsea

2021-22: Real Madrid

2022-23: Manchester City

2023-24: Real Madrid

2024-25: PSG

2025-26: PSG

Con este bicampeonato el PSG se une a una lista exclusiva de clubes que han logrado retener el título europeo en años consecutivos y abre la posibilidad de construir una dinastía en el fútbol continental bajo la dirección de Luis Enrique. El Real Madrid sigue siendo el rey indiscutible de la última década con cinco títulos pero el conjunto parisino ha dejado claro en las últimas dos temporadas que tiene los argumentos necesarios para competir de tú a tú con los mejores clubes del mundo en la competencia más exigente del fútbol europeo.