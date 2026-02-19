En Inglaterra están cansados de Mourinho: “Ha tocado fondo”, dice la prensa tras el incidente de racismo

En Inglaterra están cansados de Mourinho: "Ha tocado fondo", dice la prensa tras el incidente de racismo

José Mourinho, técnico del Benfica, recibió fuertes críticas en Inglaterra por su postura tras las acusaciones de racismo de Vinícius Júnior.

Por EFE

Las críticas a Mourinho han aumentado rápidamente desde la rueda de prensa pospartido que dio este martes por la noche en Lisboa. (Foto Prensa Libre: AFP).

Las declaraciones de José Mourinho contra la celebración de Vinícius Júnior, obviando el posible ataque racista de Gianluca Prestianni y el "absurdo" recordatorio de que Eusebio jugó en el Benfica, no han sentado nada bien en Inglaterra, donde consideran que ha "tocado fondo" e, incluso, piden una sanción para él.

Las críticas a Mourinho han aumentado rápidamente desde la rueda de prensa pospartido que dio el martes por la noche en Lisboa, después de que el encuentro entre Benfica y Real Madrid se detuviera ocho minutos por un supuesto insulto racista de Prestianni hacia Vinícius.

Desde periodistas hasta asociaciones contra el racismo, pasando por exfutbolistas, han criticado la actitud del técnico portugués.

"Mourinho siempre ha sido un personaje sin gracia cuyo valor para el entretenimiento siempre ha sido eclipsado por el tamaño de su ego, pero este intento de justificar el racismo y culpar a la víctima es cruzar un nuevo Rubicon. Espero que sea universalmente condenado por todos los implicados en el futbol y se le dé una apropiada sanción”, narra el diario británico The Times.

Probablemente nunca sabremos si Prestianni insultó a Vinícius de forma racista, pero siempre sabremos que Mourinho lo excusó y lo justificó", agrega The Times en una columna titulada: "José Mourinho ha tocado un nuevo fondo con las culpas a Vinícius".

En la misma línea va el portal deportivo The Athletic, uno de los más prestigiosos del mundo, que dedica una columna de opinión al técnico portugués.

"Mourinho ha hecho algunas cosas feas durante su carrera, pero esta puede ser la peor de todas", escribe el periodista, citando las palabras sobre Eusebio, en las que Mourinho alegó que el Benfica no puede ser racista porque su mejor futbolista era negro.

"Le dije: 'has marcado un gol de otro mundo'. ¿Por qué lo celebras así? ¿Por qué no lo celebras como lo hacía Di Estefano, Pelé, Eusébio...? ¿Por qué lo celebras así? Es la única cosa que no me entra. Lo último que es este club es racista. Ellos (Vinícius y Prestianni) me han dicho cosas distintas, pero no creo en uno u otro. Quiero ser independiente", dijo el técnico portugués en la rueda de prensa posterior al partido.

"Esto es surrealista, absurdo y una forma de manipulación emocional. Si Mourinho quería ser 'independiente', lo que tenía que haber dicho es que dejaría el tema hasta que fuera investigado, que Prestianni negaba las acusaciones, que el racismo tiene que ser combatido en cualquier forma y que si Prestianni era condenado entonces sería castigado de forma apropiada, pero no lo hizo", agregó.

Las palabras de Mourinho también fueron criticadas en la televisión británica, donde Theo Walcott y Clarence Seedorf, exjugadores del Arsenal y el Real Madrid, respectivamente, estaban comentando el partido.

"Soy muy tranquilo y alguien que no se enfada muy a menudo. Amo todo lo que Mourinho ha hecho por el futbol, pero aquí ha tomado una mala decisión. Es quizás la única vez que no deberíamos haber escuchado nada de él, la única noche en la que no debería haber hablado delante de las cámaras", aseguró Walcott.

"Parece que está diciendo que si Vinícius te provoca, puedes ser racista con él, y ese es un error muy grande. Nunca deberíamos justificar los insultos racistas. Vinícius ya ha tenido suficiente. Conozco mucho a Mourinho y sé que estaría de acuerdo conmigo, pero se expresó mal, desafortunadamente", apuntó Seedorf.

Benfica Champions League Futbol Internacional José Mourinho Real Madrid Vinícius Junior 

