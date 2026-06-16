EN VIVO | Argentina vs. Argelia: siga el minuto a minuto del debut de la campeona del mundo en el Mundial 2026

La campeona del mundo, Argentina, debuta este martes en la Copa del Mundo 2026, cuando se enfrente a la selección de Argelia en la primera jornada del Grupo J.

Este será el estreno del conjunto albiceleste, que comenzará su camino en busca del bicampeonato, logro que solo dos selecciones han conseguido en la historia: Italia y Brasil. Por ello, el combinado argentino inicia hoy su travesía con el objetivo de conquistar dos títulos consecutivos.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni buscará comenzar con una victoria frente a Argelia. Argentina llega con su equipo estelar y con la base del plantel que se coronó campeón hace tres años y medio. Además, contará con Lionel Messi como la gran figura del equipo albiceleste. El delantero suma 13 goles en Copas del Mundo y disputará su sexta cita mundialista, un hecho histórico en la competición.

El encuentro entre Argentina y Argelia está programado para las 19 horas de Guatemala, en Kansas City, donde el actual monarca buscará debutar con un triunfo. Siga aquí el minuto a minuto del partido.