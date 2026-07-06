EN VIVO | EE. UU. vs. Bélgica: siga el minuto a minuto del partido marcado por el caso Balogun

El Estadio de Seattle alberga este 6 de julio el partido número 94 de la Copa Mundial de la FIFA 2026, correspondiente a los octavos de final, entre las selecciones de Estados Unidos y Bélgica.

El encuentro comienza a las 18.00 horas (de Guatemala) y será dirigido por el árbitro jordano Adham Mohammad Tumah Makhadmeh, acompañado por el gabonés Pierre Ghislain Atcho como cuarto árbitro.

Más allá de lo deportivo, el compromiso llega condicionado por una de las principales controversias disciplinarias del torneo.

El caso Balogun

Folarin Balogun fue expulsado con tarjeta roja directa durante el partido frente a Bosnia y Herzegovina y, en principio, debía cumplir una suspensión automática para este encuentro.

Sin embargo, la Comisión Disciplinaria de la FIFA aplicó de oficio el artículo 27 de su Código Disciplinario y suspendió la ejecución de la sanción durante un período de prueba de un año, por lo que el delantero quedó habilitado para enfrentar a Bélgica.

De acuerdo con registros de Opta, se trata de la primera ocasión documentada desde la introducción de las tarjetas en México 1970 en la que un futbolista expulsado puede disputar el siguiente partido de una Copa del Mundo.

Trump on Balogun: "I saw the play, and I'm a person that loves sports ... that wasn't a foul. That wasn't even an infraction ... this referee, who is a little bit suspect if you check his past. He made a call that nobody could believe ... he's our best player, or one of our best… pic.twitter.com/YfIqb1JA4u — Aaron Rupar (@atrupar) July 6, 2026

La polémica llegó hasta la Casa Blanca

El caso trascendió el ámbito deportivo después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmara que solicitó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, revisar la sanción impuesta a Balogun, al considerar que la expulsión había sido injusta.

Horas después, la Comisión Disciplinaria anunció la suspensión de la ejecución del castigo, una resolución que permitió al delantero integrar la convocatoria estadounidense para los octavos de final.

La decisión provocó la reacción de la Real Federación Belga de Fútbol (RBFA), que emitió un comunicado en el que manifestó su desacuerdo con la interpretación realizada por la FIFA y anunció que analiza las opciones jurídicas y reglamentarias a su alcance.

Con ese contexto, Estados Unidos y Bélgica buscarán un lugar en los cuartos de final de un Mundial en el que el fútbol comparte protagonismo con uno de los casos disciplinarios más debatidos del torneo.