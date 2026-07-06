EN VIVO | EE. UU. vs. Bélgica: siga el minuto a minuto del partido marcado por el caso Balogun

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EN VIVO | EE. UU. vs. Bélgica: siga el minuto a minuto del partido marcado por el caso Balogun

Estados Unidos y Bélgica disputan este 6 de julio a las 18.00 horas un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026, en un juego precedido por la decisión de la FIFA de habilitar a Folarin Balogun tras su expulsión frente a Bosnia y Herzegovina.

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SEATTLE (United States), 06/07/2026.- United States head coach Mauricio Pochettino (C) speaks during a press conference ahead of the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between the USA and Belgium, in Seattle, Washington State, USA, 05 July 2026. USA and Belgium will face each other on 06 July in Seattle. (Bélgica, Estados Unidos) EFE/EPA/STEPHEN BRASHEAR

El director técnico de la selección de Estados Unidos, Mauricio Pochettino (c), habla durante una conferencia de prensa previa al partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante Bélgica, en Seattle, Washington, EE. UU. Las selecciones se enfrentan este 6 de julio en Seattle. Foto Prensa Libre: EFE

El Estadio de Seattle alberga este 6 de julio el partido número 94 de la Copa Mundial de la FIFA 2026, correspondiente a los octavos de final, entre las selecciones de Estados Unidos y Bélgica.

El encuentro comienza a las 18.00 horas (de Guatemala) y será dirigido por el árbitro jordano Adham Mohammad Tumah Makhadmeh, acompañado por el gabonés Pierre Ghislain Atcho como cuarto árbitro.

Más allá de lo deportivo, el compromiso llega condicionado por una de las principales controversias disciplinarias del torneo.

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GR4032. SANTA CLARA (ESTADOS UNIDOS), 01/07/2026.- Folarin Balogun (c) de Estados Unidos reacciona al ser expulsado este miércoles, en un partido de los dieciseisavos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Estados Unidos y Bosnia Herzegovina en el estadio Levi's en Santa Clara (Estados Unidos). EFE/ Omar Alonso

Donald Trump confirma que pidió a la Fifa revisar la sanción de Folarin Balogun

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El caso Balogun

Folarin Balogun fue expulsado con tarjeta roja directa durante el partido frente a Bosnia y Herzegovina y, en principio, debía cumplir una suspensión automática para este encuentro.

Sin embargo, la Comisión Disciplinaria de la FIFA aplicó de oficio el artículo 27 de su Código Disciplinario y suspendió la ejecución de la sanción durante un período de prueba de un año, por lo que el delantero quedó habilitado para enfrentar a Bélgica.

De acuerdo con registros de Opta, se trata de la primera ocasión documentada desde la introducción de las tarjetas en México 1970 en la que un futbolista expulsado puede disputar el siguiente partido de una Copa del Mundo.

La polémica llegó hasta la Casa Blanca

El caso trascendió el ámbito deportivo después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmara que solicitó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, revisar la sanción impuesta a Balogun, al considerar que la expulsión había sido injusta.

Horas después, la Comisión Disciplinaria anunció la suspensión de la ejecución del castigo, una resolución que permitió al delantero integrar la convocatoria estadounidense para los octavos de final.

La decisión provocó la reacción de la Real Federación Belga de Fútbol (RBFA), que emitió un comunicado en el que manifestó su desacuerdo con la interpretación realizada por la FIFA y anunció que analiza las opciones jurídicas y reglamentarias a su alcance.

Con ese contexto, Estados Unidos y Bélgica buscarán un lugar en los cuartos de final de un Mundial en el que el fútbol comparte protagonismo con uno de los casos disciplinarios más debatidos del torneo.

ESCRITO POR:

Raúl Barreno Castillo

Periodista de Prensa Libre especializado en temas de seguridad y justicia con 25 años de experiencia.

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