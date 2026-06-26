EN VIVO | Egipto vs. Irán: siga el minuto a minuto de este duelo del Grupo G

Ambas selecciones llegan con opciones de avanzar y el resultado podría definir buena parte de sus aspiraciones de clasificar a los dieciseisavos de final.

Egipto lidera el grupo con cuatro puntos, producto de una victoria y un empate, además de cuatro goles a favor y dos en contra. Los Faraones buscarán asegurar su clasificación con una victoria o un empate que les permita mantenerse en zona de clasificación.

Irán, por su parte, suma dos puntos tras igualar en sus dos primeros partidos y presenta un balance de dos goles a favor y dos en contra. La selección asiática necesita puntuar para conservar sus opciones de avanzar como segunda del grupo o como uno de los mejores terceros. Un triunfo la metería de lleno en la pelea por el liderato.

El encuentro promete ser intenso desde el aspecto táctico. Egipto confía en la capacidad ofensiva de Mohamed Salah, mientras que Irán apuesta por una defensa organizada y la velocidad de sus transiciones para sorprender a su rival.

El Estadio Seattle (Lumen Field), con capacidad para más de 68 mil espectadores, es el escenario de un duelo que puede definir el futuro de ambas selecciones en el Mundial 2026.

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