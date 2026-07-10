EN VIVO | España vs. Bélgica: siga el minuto a minuto del encuentro por un boleto a las semifinales del Mundial

España y Bélgica se enfrentan este viernes en la segunda llave de los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026. El duelo marcará el primer enfrentamiento mundialista entre ambas selecciones en 40 años.

La última vez que la Roja y los Diablos Rojos se enfrentaron en una Copa del Mundo fue en México 1986, cuando también disputaron los cuartos de final. En aquella ocasión, Bélgica avanzó a la siguiente ronda tras imponerse en la tanda de penaltis.

Ambas selecciones volverán a encontrarse en un partido que promete emociones de principio a fin. Se enfrentarán la mejor defensa del campeonato, representada por el equipo dirigido por Luis de la Fuente, que aún no ha recibido goles en el torneo, y una de las ofensivas más efectivas del certamen, la selección belga dirigida por Rudi García.

Aunque el pronóstico es reservado, España parte con una ligera ventaja. El conjunto español buscará avanzar con la ilusión de disputar su segunda final en una Copa del Mundo, después de la alcanzada en Sudáfrica 2010, donde se proclamó campeón. Bélgica, por su parte, intentará regresar a una semifinal mundialista, instancia que alcanzó por última vez en Rusia 2018.

El partido promete intensidad durante los 90 minutos reglamentarios y, de ser necesario, en los tiempos extra o en la tanda de penaltis. El encuentro comenzará a las 13 horas, hora de Guatemala, y aquí podrás seguir el minuto a minuto de este duelo mundialista.