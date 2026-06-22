EN VIVO | Francia vs. Irak: siga el minuto a minuto del segundo partido de los galos en el Mundial 2026

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EN VIVO | Francia vs. Irak: siga el minuto a minuto del segundo partido de los galos en el Mundial 2026

Francia vuelve a la acción en la Copa del Mundo 2026 con la oportunidad de acercarse a los dieciseisavos de final. Sigue aquí el minuto a minuto del partido.

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GR2261. NUEVA JERSEY (ESTADOS UNIDOS), 16/06/2026.- Kylian Mbappe (2-i) de Francia celebra un gol junto a sus compañeros este martes, en un partido del grupo I del Mundial de la FIFA 2026 entre Francia y Senegal en el estadio MetLife de Nueva Jersey (Estados Unidos). EFE/ Sebastiao Moreira

Francia disputará este lunes su segundo partido en la Copa del Mundo 2026.(Foto Prensa Libre:EFE).

Francia disputará este lunes su segundo partido en la Copa del Mundo 2026, cuando enfrente a Irak. El conjunto francés buscará su segunda victoria consecutiva en el certamen, liderado por Kylian Mbappé, con el objetivo de asegurar cuanto antes su clasificación a la siguiente ronda.

Los galos parten como favoritos para sumar los tres puntos. La calidad individual y colectiva de su plantel los sitúa entre los principales aspirantes al título y parten como gran favoritos para quedarse victoria. Por su parte, Irak intentará recuperarse de la derrota sufrida en su debut frente a Noruega y buscará sorprender a uno de los candidatos,

El encuentro se disputará a las 15 horas de Guatemala, en un duelo en el que Francia intentará ratificar su condición de favorita y encaminar su clasificación a la siguiente ronda en el torneo.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

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