Fútbol Internacional
EN VIVO | Francia vs. Irak: siga el minuto a minuto del segundo partido de los galos en el Mundial 2026
Francia vuelve a la acción en la Copa del Mundo 2026 con la oportunidad de acercarse a los dieciseisavos de final. Sigue aquí el minuto a minuto del partido.
Francia disputará este lunes su segundo partido en la Copa del Mundo 2026.(Foto Prensa Libre:EFE).
Francia disputará este lunes su segundo partido en la Copa del Mundo 2026, cuando enfrente a Irak. El conjunto francés buscará su segunda victoria consecutiva en el certamen, liderado por Kylian Mbappé, con el objetivo de asegurar cuanto antes su clasificación a la siguiente ronda.
Los galos parten como favoritos para sumar los tres puntos. La calidad individual y colectiva de su plantel los sitúa entre los principales aspirantes al título y parten como gran favoritos para quedarse victoria. Por su parte, Irak intentará recuperarse de la derrota sufrida en su debut frente a Noruega y buscará sorprender a uno de los candidatos,
El encuentro se disputará a las 15 horas de Guatemala, en un duelo en el que Francia intentará ratificar su condición de favorita y encaminar su clasificación a la siguiente ronda en el torneo.