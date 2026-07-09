EN VIVO | Francia vs. Marruecos: siga el minuto a minuto del duelo de cuartos de final del Mundial 2026

Francia y Marruecos volverán a cruzarse este jueves en una Copa del Mundo, tal como ocurrió hace cuatro años en Catar 2022. Sin embargo, esta vez el escenario será diferente, ya que ambas selecciones se enfrentarán en los cuartos de final del Mundial 2026, con cuentas pendientes por saldar para los Leones del Atlas.

El conjunto francés y la escuadra africana buscarán un boleto a las semifinales en un duelo que promete emociones de principio a fin. Tanto Francia como Marruecos llegan con argumentos suficientes para aspirar a la victoria y mantenerse en la lucha por el título mundial.

Aunque el encuentro luce muy equilibrado, la selección gala parte como ligera favorita gracias a la calidad y profundidad de su plantilla. No obstante, Marruecos ha demostrado en los últimos años que puede competir de tú a tú contra las grandes potencias, por lo que se espera un partido de pronóstico reservado.

El compromiso se disputará a las 14:00 horas de Guatemala, y aquí podrás seguir el minuto a minuto de todas las incidencias de este apasionante enfrentamiento por un lugar en las semifinales de la Copa del Mundo 2026.