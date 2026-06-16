EN VIVO | Irak vs. Noruega: siga el minuto a minuto del debut de Haaland en el Mundial 2026

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EN VIVO | Irak vs. Noruega: siga el minuto a minuto del debut de Haaland en el Mundial 2026

Noruega debuta hoy en la Copa del Mundo 2026 ante Irak, marcando su regreso a un Mundial después de 28 años con Haaland como su gran figura. Sigue aquí el minuto a minuto del partido.

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Oslo (Norway), 13/11/2025.- Norway's Erling Braut Haaland (L) and Leo Skiri Ostigard celebrate the 4-1 victory after the 2026 FIFA World Cup European Qualifiers Group I soccer match between Norway and Estonia at Ullevaal Stadium in Oslo, Norway, 13 November 2025. (Mundial de Fútbol, Noruega) EFE/EPA/Fredrik Varfjell NORWAY OUT

Noruega debuta esta tarde en la Copa del Mundo 2026, que se disputa en Norteamérica, marcando así el regreso del cuadro vikingo a la máxima justa mundialista.(Foto Prensa Libre: EFE):

El conjunto de Noruega debuta esta tarde en la Copa del Mundo 2026, que se disputa en Norteamérica, marcando así el regreso del cuadro vikingo a la máxima justa mundialista tras su última participación en Francia 1998. Ahora, 28 años después, el conjunto noruego vuelve a un Mundial.

El equipo nórdico llega a esta cita comandado por su gran figura, el delantero Erling Braut Haaland, quien será el referente ofensivo. Además, contará con el apoyo de destacados jugadores como el también delantero Alexander Sørloth y el volante ofensivo Martin Ødegaard, quienes hacen soñar al conjunto noruego con una destacada participación en la Copa del Mundo.

Noruega comparte el Grupo I con Francia, Senegal e Irak. Este último será su primer rival y es considerado el equipo más débil del grupo. El debut del conjunto noruego será a las 16 horas de Guatemala, donde buscará comenzar con una victoria que lo encamine en la competencia.

Es uno de los equipos llamados a ser la sorpresa del torneo, gracias a una ofensiva electrizante en la que Haaland intentará marcar su primer gol en una Copa del Mundo. Por su parte, el conjunto iraquí buscará dar la sorpresa y conseguir una victoria en su estreno en el certamen.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

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