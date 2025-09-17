En vivo: Liverpool vs. Atlético de Madrid: sigue el partido de la primera jornada de la Champions League

Liverpool vs Atlético de Madrid: Choque de titanes en Anfield en la Champions League 2025-2026. En el segundo día de la fase de grupos de la UEFA Champions League, se vivirá uno de los encuentros más esperados de la jornada inaugural.

El mítico estadio de Anfield será el escenario donde el Liverpool, ahora bajo la dirección de Arne Slot, recibirá al Atlético de Madrid, comandado por el estratega argentino Diego Pablo Simeone, quien ya supera la década al frente del conjunto colchonero.

El duelo promete emociones intensas y un pronóstico reservado. El Liverpool llega como líder de la Premier League, mostrando un fútbol dinámico y ofensivo. Con figuras como Mohamed Salah, Florian Wirtz y el flamante fichaje récord del club, el delantero sueco Alexander Isak, los ‘Reds’ buscarán iniciar su camino europeo con una victoria ante su afición.

Por su parte, el Atlético de Madrid llega con ciertas dudas tras un inicio irregular en La Liga, donde ha cosechado una victoria, dos empates y una derrota. Sin embargo, el equipo español es conocido por su solidez defensiva y capacidad de competir en escenarios de alta exigencia, lo que convierte este enfrentamiento en una auténtica batalla táctica.