EN VIVO | Sigue el minuto a minuto de Arabia Saudita vs. Uruguay en Miami

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EN VIVO | Sigue el minuto a minuto de Arabia Saudita vs. Uruguay en Miami

Arabia Saudita y Uruguay se enfrentan este lunes 15 de junio en el Estadio de Miami. Ambas escuadras están en el Grupo H, junto con España y Cabo Verde, que empataron 1 a 1 en el debut mundialista.

Raúl Barreno C.

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AME1116. MIAMI (ESTADOS UNIDOS), 14/06/2026.- Fotografía que muestra el interior del estadio Hard Rock este sábado, en Miami (EE.UU.). El Hard Rock, con capacidad para casi 65.000 espectadores, dará el pistoletazo de salida a la participación este lunes de las selecciones de Uruguay y Arabia Saudí a partir de las 18.00 hora local (22.00 GMT). EFE/ Alberto Boal

Fotografía que muestra el interior del Estadio Miami (Hard Rock) en Miami (EE.UU.). Este recinto, con capacidad para casi 65 mil espectadores, alberga el juego entre Uruguay y Arabia Saudí a partir de las 16.00 horas. Foto Prensa Libre: EFE.

La selección de Uruguay inicia su camino en la Copa Mundial de la FIFA 2026 este lunes 15 de junio frente a Arabia Saudita, en un duelo correspondiente al Grupo H que se disputa en el Estadio Miami (Hard Rock Stadium). El encuentro está programado para las 16.00 horas de Guatemala

Marcelo Bielsa, técnico de la Celeste, ha preparado una variante ofensiva poco habitual en su esquema. Por primera vez en mucho tiempo, Darwin Núñez y Federico Viñas compartirán la punta del ataque, rompiendo con el tradicional sistema de un solo delantero centro.

Uruguay llega al debut con la necesidad de sumar tres puntos en un grupo exigente que también integran España y Cabo Verde. La Celeste, dirigida por Bielsa desde 2023, busca imponer su estilo de presión alta y aprovechar la dupla ofensiva para generar peligro ante una Arabia Saudita que intentará repetir la solidez defensiva mostrada en ediciones anteriores.

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El Estadio Miami (Hard Rock Stadium), con capacidad para más de 65 mil espectadores, es el escenario de este primer compromiso para ambas selecciones en la fase de grupos. El partido marca el estreno de Uruguay en el torneo y pondrá a prueba la capacidad de Bielsa para adaptar su propuesta táctica a las ausencias defensivas que arrastra el equipo.

Arabia Saudita llega al Mundial 2026 con la ilusión de repetir hazañas como la histórica victoria ante Argentina en Qatar 2022, aunque en un contexto diferente: un nuevo entrenador y un plantel integrado mayoritariamente por jugadores de la liga local.

El técnico griego Georgios Donis, de 56 años, asumió el cargo en abril de 2026 tras la salida de Hervé Renard. Donis cuenta con amplia experiencia en el fútbol saudita, donde ha dirigido a clubes como Al Hilal, Al Wehda, Al Fateh y Al Khaleej.

Su propuesta se caracteriza por el pragmatismo táctico. Suele utilizar sistemas como el 4-2-3-1 o variantes con tres defensores centrales, priorizando la organización defensiva, las transiciones rápidas y la amplitud por las bandas.

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