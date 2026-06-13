EN VIVO | Sigue el minuto a minuto entre Catar y Suiza, que debutan en el Grupo B del Mundial 2026

La selección catarí llega al torneo tras superar la eliminatoria asiática y busca sumar sus primeros puntos en una Copa del Mundo, después de su participación en Catar 2022.

Dirigido por Julen Lopetegui, el conjunto asiático confía en el talento de Akram Afif, una de sus principales figuras ofensivas, para intentar sorprender a una selección con amplia experiencia en escenarios mundialistas.

Suiza afronta su séptima participación consecutiva en una Copa del Mundo y aspira a iniciar el torneo con una victoria que le permita tomar ventaja en la lucha por la clasificación a la siguiente ronda.

El equipo dirigido por Murat Yakin cuenta con jugadores de experiencia internacional como Granit Xhaka, Manuel Akanji y Breel Embolo, quienes forman la base de una selección acostumbrada a competir en las fases finales de los grandes torneos.

Este será el primer enfrentamiento entre Catar y Suiza en una Copa del Mundo. El encuentro comienza a las 13.00 horas y marca el inicio de la actividad para ambas selecciones en el Grupo B. Este grupo lo complementan Canadá y Bosnia y Herzegovina, que el 12 de junio empataron 1 a 1.