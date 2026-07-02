EN VIVO | Suiza y Argelia: Sigue el minuto a minuto del último boleto del día a los octavos del Mundial 2026

La selección de Suiza llega a la fase de eliminación directa después de completar una sólida fase de grupos, en la que confirmó su habitual fortaleza colectiva. El conjunto helvético apuesta por el orden defensivo, la disciplina táctica y la eficacia en ataque para mantenerse con vida en un torneo en el que suele convertirse en un rival incómodo para cualquier selección.

Argelia, por su parte, afronta una nueva oportunidad para seguir haciendo historia en una Copa del Mundo. El equipo africano avanzó con una propuesta dinámica y vertical, basada en la velocidad de sus atacantes y la intensidad en la recuperación del balón, características que buscará imponer frente al bloque suizo.

El partido también representa un atractivo choque de estilos. Mientras Suiza prioriza el control, la organización y el equilibrio entre líneas, Argelia apuesta por un juego más directo y de rápidas transiciones, una fórmula que le permitió instalarse entre las 32 mejores selecciones del torneo.

El ganador completará el cuadro de los octavos de final que se define este jueves y se enfrentará al vencedor del duelo entre Colombia y Ghana. Con un boleto en juego y sin margen de error, Suiza y Argelia disputan uno de los cruces más abiertos de los dieciseisavos del Mundial 2026.

Sigue el minuto a minuto en prensalibre.com