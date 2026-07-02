EN VIVO | Suiza y Argelia: Sigue el minuto a minuto del último boleto del día a los octavos del Mundial 2026

Fútbol Internacional

EN VIVO | Suiza y Argelia: Sigue el minuto a minuto del último boleto del día a los octavos del Mundial 2026

Suiza y Argelia cierran este 2 de julio la jornada de dieciseisavos de final del Mundial 2026 con un duelo en el Estadio BC Place de Vancouver. El ganador avanzará a los octavos de final, donde enfrentará al vencedor de la serie entre Colombia y Ghana.

|

time-clock

Vancouver (Switzerland), 03/07/2026.- Switzerland fans support their team before the 2026 FIFA World Cup round of 32 soccer match between Switzerland and Algeria at BC Place stadium in Vancouver, Canada, 02 July 2026. (Mundial de Fútbol, Suiza) EFE/EPA/PETER KLAUNZER EDITORIAL USE ONLY

Aficionados de Suiza en la antesala del juego contra Argelia en el Estadio BC Place de Vancouver. Foto Prensa Libre: EFE.

La selección de Suiza llega a la fase de eliminación directa después de completar una sólida fase de grupos, en la que confirmó su habitual fortaleza colectiva. El conjunto helvético apuesta por el orden defensivo, la disciplina táctica y la eficacia en ataque para mantenerse con vida en un torneo en el que suele convertirse en un rival incómodo para cualquier selección.

Argelia, por su parte, afronta una nueva oportunidad para seguir haciendo historia en una Copa del Mundo. El equipo africano avanzó con una propuesta dinámica y vertical, basada en la velocidad de sus atacantes y la intensidad en la recuperación del balón, características que buscará imponer frente al bloque suizo.

El partido también representa un atractivo choque de estilos. Mientras Suiza prioriza el control, la organización y el equilibrio entre líneas, Argelia apuesta por un juego más directo y de rápidas transiciones, una fórmula que le permitió instalarse entre las 32 mejores selecciones del torneo.

El ganador completará el cuadro de los octavos de final que se define este jueves y se enfrentará al vencedor del duelo entre Colombia y Ghana. Con un boleto en juego y sin margen de error, Suiza y Argelia disputan uno de los cruces más abiertos de los dieciseisavos del Mundial 2026.

Sigue el minuto a minuto en prensalibre.com

ESCRITO POR:

Raúl Barreno Castillo

Periodista de Prensa Libre especializado en temas de seguridad y justicia con 25 años de experiencia.

Lee más artículos de Raúl Barreno Castillo

ARCHIVADO EN:

EN VIVO Futbol Internacional Mundial 2026 Selección de Argelia Selección de Suiza 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM