EN VIVO | Uruguay vs. España: siga el minuto a minuto desde Guadalajara

Uruguay suma dos puntos tras igualar en sus dos primeros partidos. La Celeste registra tres goles a favor y tres en contra, y necesita al menos un empate para mantener vivas sus opciones de clasificar a los dieciseisavos de final. Una victoria, además, le permitiría pelear por el liderato del grupo.

El Estadio Guadalajara (Akron), con capacidad para cerca de 46 mil espectadores, será el escenario de este atractivo duelo entre la intensidad de Uruguay y el fútbol de posesión que caracteriza a España.

El Grupo H llega abierto a la última jornada. España lidera con cuatro puntos, seguida por Uruguay y Cabo Verde, ambos con dos. Arabia Saudita cierra la clasificación con una unidad.

Los resultados de esta jornada serán decisivos para definir las posiciones finales del grupo. Una victoria de Cabo Verde o Arabia Saudita podría alterar el panorama, mientras que el choque entre Uruguay y España definirá gran parte de la clasificación.

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