Fútbol Internacional
Estadio Azteca: así luce el Coloso de Santa Úrsula tras la remodelación rumbo al Mundial 2026
Con una inversión de aproximadamente 195 millones de dólares, el Estadio Azteca, el de mayor capacidad de América Latina y el único en la historia en albergar tres Copas del Mundo, reabrió sus puertas tras una profunda remodelación.
El Estadio Azteca reabrió sus puertas tras una profunda remodelación el pasado sábado 28 de marzo para el partido amistoso entre México y Portugal. (Foto ´Prensa Libre: Selección mexicana).
El Estadio Azteca volvió a abrir sus puertas con el amistoso entre México y Portugal, marcando el fin de una remodelación que tardó casi dos años en completarse y que representó la transformación más ambiciosa en la historia del recinto. Con una inversión de aproximadamente 195 millones de dólares, el estadio más grande de América Latina se prepara para convertirse en el único en la historia en albergar tres Copas del Mundo, tras haberlo hecho en 1970 y 1986.
El Azteca no es solo el estadio más grande de la región con capacidad para 87 mil aficionados, sino también el que más partidos mundialistas ha albergado en la historia. Sus tribunas han sido testigo de momentos irrepetibles del fútbol mundial, desde los goles de Pelé en 1970 hasta las hazañas de Maradona en 1986. Este año, el recinto sumará cinco partidos más al Mundial 2026, para un total de 24 encuentros mundialistas en su historia.
Sin embargo, el camino hacia la reinauguración no estuvo exento de polémicas. Las obras, que comenzaron en junio de 2024, acumularon retrasos y generaron incertidumbre hasta los últimos días previos al partido ante Portugal. A días de la reapertura, el recinto todavía presentaba zonas en construcción, especialmente en el acceso posterior por Insurgentes, aunque el interior del estadio luce como un escenario de clase mundial.
Así quedó el Azteca tras la remodelación
La transformación del recinto abarcó prácticamente todas sus áreas. Estos son los cambios más destacados de la renovación:
- Inversión total de aproximadamente 195 millones de dólares (3,500 millones de pesos mexicanos)
- Cancha híbrida de clase mundial con sistema de drenaje avanzado
- Nuevo túnel de salida a la cancha
- Vestidores completamente nuevos
- Zona hospitality con vista directa al túnel de jugadores
- Más de 2,200 metros cuadrados de pantallas LED dentro y fuera del estadio
- Recubrimiento de alta tecnología en la fachada del inmueble
- Más de 1,000 antenas para wifi gratuito con 40,000 metros de fibra óptica
- Sistema de audio espacial de última generación con más de 300 bocinas
- Butacas nuevas y más cómodas para los 87,000 espectadores
- Iluminación LED de primer nivel con show de luces automático
- 200 cámaras de vigilancia en todo el recinto
Un estadio con historia y futuro
El Azteca cumplirá 60 años el próximo 29 de mayo, apenas días antes de la inauguración del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica el 11 de junio. Esta es su cuarta remodelación en la historia, tras las realizadas en 1984-85, 1999-2001 y 2013-2016, y la más costosa de todas ellas.
El recinto también cambió de nombre comercial durante el proceso. El Banco Banorte compró los derecho aunque la normativa de la FIFA obligó a rebautizarlo como Estadio Ciudad de México de forma temporal durante la competencia mundialista. Por ahora, el Azteca sigue siendo el Azteca para sus aficionados, quienes volvieron a llenar sus tribunas para ver al Tricolor en el escenario más importante del fútbol mexicano.