Pochettino reacciona al 5-2 ante Bélgica: “necesitamos este tipo de situaciones para mejorar”

Estados Unidos recibió una dura lección este sábado en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta al caer goleado 5-2 ante Bélgica en un amistoso de preparación rumbo al Mundial 2026. El equipo abrió el marcador con gol de Weston McKennie al minuto 39, pero los europeos remontaron con autoridad en la segunda mitad para sentenciar el partido con goles de Onana, De Ketelaere y un doblete de Lukébakio.

El técnico Mauricio Pochettino no esquivó el resultado y salió a hablar con claridad tras el pitazo final. El argentino reconoció las debilidades evidenciadas en el partido y fue directo al definir lo ocurrido como algo necesario para el crecimiento del equipo. "Es una buena prueba de realidad para nosotros. Creo que necesitamos partidos competitivos para llegar al Mundial en nuestra mejor versión", afirmó el estratega.

Pochettino también insistió en que este tipo de escenarios difíciles son parte del proceso de preparación. "Este es el momento de vivir este tipo de situaciones para poder mejorar", señaló, dejando claro que el objetivo no es dramatizar el resultado sino aprender rápido y ajustar de cara a los próximos compromisos.

Las debilidades que preocupan

Estados Unidos enfrentará a Portugal este martes 31 de marzo en el mismo Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en lo que será su segundo y último compromiso de esta ventana internacional. El partido está programado para las 6:30 PM en horario del este.

Portugal llega como otro rival de alto nivel para el combinado norteamericano, lo que convierte el duelo en una nueva prueba exigente en la preparación rumbo al Mundial. Los lusitanos, clasificados al torneo y con una plantilla de calidad, representarán un desafío diferente al que planteó Bélgica este sábado.

Para Pochettino y su cuerpo técnico, el partido ante Portugal llega en el momento justo para trabajar sobre los errores evidenciados ante los belgas y cerrar la fecha FIFA con una imagen más sólida antes de que arranque la Copa del Mundo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.