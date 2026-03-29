Francia vence 3-1 a Colombia y confirma su poderío de cara al Mundial 2026

Francia cerró su participación en la ventana internacional de marzo con otra victoria contundente. Este domingo, los galos vencieron 3-1 a Colombia en el Northwest Stadium de Estados Unidos en un amistoso de preparación rumbo al Mundial 2026, confirmando el buen momento que atraviesa el conjunto dirigido por Didier Deschamps.

El técnico francés aprovechó el partido para rotar su plantel y presentó un once completamente diferente al que enfrentó a Brasil en el primer compromiso de la fecha FIFA. Pese a los cambios, el equipo funcionó con autoridad y construyó el resultado desde temprano con una efectividad que dejó pocas dudas sobre el nivel del conjunto europeo.

Francia abrió el marcador al minuto 29 con un tanto de Désiré Doué, amplió la ventaja al 40 con Marcus Thuram y cerró una primera mitad demoledora con el tercero, nuevamente obra de Doué, que prácticamente sentenció el partido antes del descanso.

Colombia reaccionó pero no alcanzó

En el complemento, Colombia salió con mayor intensidad y generó más ocasiones que en el primer tiempo. La presión colombiana terminó dando resultado al minuto 76, cuando Jaminton Campaz aprovechó una jugada por la derecha para descontar y poner el 3-1, dándole algo de esperanza al conjunto cafetero en el tramo final.

Sin embargo, Francia mantuvo el control sin mayores complicaciones. Deschamps realizó varios cambios en la segunda mitad, entre ellos la entrada de Kylian Mbappé, y el equipo europeo sostuvo el resultado hasta el pitazo final sin que Colombia pudiera acercarse más en el marcador.

El 3-1 deja mensajes claros para ambos equipos de cara al Mundial. Francia llega como una de las grandes favoritas al torneo, con una plantilla amplia, efectiva y con alternativas de calidad en todas las líneas. Colombia, por su parte, deberá corregir sus errores defensivos si quiere competir al más alto nivel en una Copa del Mundo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.