Italia vence a Irlanda del Norte y sigue soñando con el Mundial: esto es lo que la Azzurra necesita para clasificar

Italia vuelve a ilusionarse con la Copa del Mundo. La Azzurra dio un paso clave este jueves al imponerse 2-0 a Irlanda del Norte en la semifinal de la repesca, un triunfo que le permite seguir en la lucha por regresar al torneo, al que no asiste desde Brasil 2014. Los goles de Sandro Tonali y Moise Kean, en la segunda mitad, liberaron la presión acumulada.

El desafío para Italia fue más mental que futbolístico. Más allá de los problemas en su funcionamiento, el peso de los fracasos recientes condicionaba al equipo, que buscaba evitar quedar fuera del Mundial por tercera edición consecutiva. Sin brillar, superó el primer examen y reforzó su confianza.

Italia, superior a un combinado norirlandés con varios jugadores de la segunda división inglesa, logró sacudirse la presión y resolvió el partido con dos acciones en el segundo tiempo en el estadio de Bérgamo.

Tonali y Kean marcaron en la segunda mitad y encaminaron el pase a la final, en un resultado que devuelve confianza a la selección. El inicio del encuentro fue discreto. Italia dominó la posesión, pero se mostró previsible.

Irlanda del Norte se replegó y limitó las opciones ofensivas del rival. Un cabezazo de Tonali, un disparo de Dimarco y un intento de Bastoni fueron las principales llegadas antes del descanso.

La circulación fue lenta y faltó profundidad, lo que mantuvo el empate sin goles al descanso. En la segunda mitad llegó la reacción. Un aviso de Retegui activó al equipo, que comenzó a generar más peligro.

🇮🇹PERO QUE TREMENDO GOLAZO SACÓ SANDRO TONALI PARA QUE ITALIA PONGA EL 1-0 ANTE IRLANDA DE NORTE🔥😱



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El primer gol llegó al minuto 56, cuando Tonali aprovechó un rechace en el área para definir y abrir el marcador. A partir de ahí, Italia jugó con mayor control.

Irlanda del Norte adelantó líneas y dejó espacios. En el minuto 80, Tonali asistió a Kean, quien definió para el 2-0. Italia avanzó a la final de la repesca y mantiene sus opciones de clasificar al Mundial.

¿Qué le falta a Italia para clasificar al Mundial?

Para asegurar su clasificación, Italia deberá ganar la final de la repesca, un partido que disputará como visitante. Solo una victoria le permitirá sellar su regreso a la Copa del Mundo.