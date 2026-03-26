“Mismo comité, misma redacción del acta, distinto criterio”: el Atlético estalla por la sanción a Valverde

El derbi entre Real Madrid y Atlético de Madrid terminó 3-2 y dejó como uno de sus momentos más polémicos la expulsión de Federico Valverde en el minuto 77, tras una dura entrada sobre Baena calificada por el árbitro Munuera Montero como uso de fuerza excesiva.

El Comité de Disciplina resolvió sancionar al uruguayo con apenas un partido de suspensión, decisión que no tardó en generar reacción del conjunto colchonero.

El Atlético de Madrid no se quedó callado y utilizó sus redes sociales oficiales para lanzar un mensaje directo y contundente. El club publicó una comparación entre el acta de la expulsión de Valverde y la de otro partido en el que un jugador del Athletic Club fue sancionado con dos partidos por una acción descrita en términos prácticamente idénticos. La diferencia en las sanciones fue el centro de la polémica.

"Mismo comité. Misma redacción del acta. Distinto criterio", escribió el Atlético en su cuenta de Instagram, acompañando el mensaje con un emoji de cara pensativa. La publicación acumuló más de miles de likes en menos de una hora y desató una avalancha de comentarios entre los aficionados de ambos clubes.

Las actas que lo dicen todo

La comparación publicada por el Atlético destaca que en el caso del jugador del Athletic Club, el acta describe la acción como "dar una patada a un adversario con uso de fuerza excesiva estando el balón en juego, pero sin opciones de jugarlo", sanción resultante: dos partidos. En el caso de Valverde, el acta indica "dar una patada a un adversario, sin estar a distancia de ser jugado, empleando uso de fuerza excesiva", sanción resultante: un partido.

El Comité de Competición desestimó las alegaciones del Real Madrid, que defendía que el balón estaba en el radio de acción de su jugador, y confirmó la sanción mínima de un partido por juego violento. Esto significa que Valverde no estará disponible para el partido ante el Mallorca, aunque sí podrá estar presente en el duelo ante el Girona.

La polémica generada por el Atlético de Madrid con esta publicación refleja un debate que lleva años presente en el fútbol español: la percepción de que las sanciones no siempre se aplican con el mismo criterio para todos los equipos. Una discusión que, con esta comparación de actas en mano, el conjunto colchonero decidió llevar directamente a la opinión pública.