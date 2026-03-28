Estados Unidos cayó goleado 5-2 ante Bélgica y generó preocupación de cara al Mundial 2026

Estados Unidos recibió una dura lección este sábado en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, ante 66 mil 867 espectadores. Bélgica goleó 5-2 a los anfitriones del Mundial 2026 en un amistoso de preparación que dejó al descubierto las fragilidades defensivas del combinado norteamericano, que pese a abrir el marcador terminó siendo ampliamente superado por los Diablos Rojos.

El partido arrancó con buenas noticias para Estados Unidos. Weston McKennie anotó al minuto 39 para poner el 1-0, su duodécimo gol internacional y el primero en tres años. Sin embargo, la alegría duró poco. Bélgica empató antes del descanso con un tanto de Zeno Debast al 45, quien anotó su primer gol con la selección nacional.

En el complemento, los europeos tomaron el control total del partido. Amadou Onana dio vuelta el marcador al 53 con también su primer tanto internacional, De Ketelaere amplió desde el punto penal al 59 tras una mano del capitán Tim Ream, y Dodi Lukébakio entró desde el banco para sentenciar el duelo con un doblete a los 68 y 82 minutos, ambos con potentes disparos de larga distancia que no dejaron nada que hacer al portero Matt Turner. Agyemang descontó al 87 para el definitivo 5-2.

Un resultado que genera preocupación

El golpe llega en un momento delicado para Estados Unidos, que en pocas semanas deberá actuar como anfitrión del Mundial y necesita mostrar un nivel competitivo acorde a las expectativas que genera jugar en casa. Las fallas defensivas exhibidas ante Bélgica son una señal que el cuerpo técnico deberá atender con urgencia antes de que arranque el torneo.

El siguiente compromiso del conjunto norteamericano será ante Portugal, otro examen de alto nivel que llegará con las dudas sembradas por esta derrota aún sin responder. Para Bélgica, en cambio, el triunfo llega como un impulso de confianza de cara a su siguiente amistoso ante México, en lo que promete ser otro duelo atractivo de esta ventana internacional.

El Mercedes-Benz Stadium, que será sede de una semifinal del Mundial en julio, fue testigo de una noche para olvidar para el equipo local. Si algo dejó claro este partido es que Estados Unidos aún tiene trabajo por hacer antes de que arranque el torneo más importante del fútbol mundial.