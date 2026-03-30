Repechaje 2026: fecha, hora y dónde ver los partidos finales que definirán los últimos boletos al Mundial

Este martes 31 de marzo el fútbol mundial vive una jornada histórica. Se disputarán las finales del repechaje UEFA y del Repechaje Intercontinental, seis partidos que definirán a las últimas selecciones que participarán en la Copa del Mundo 2026, el torneo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. De las 48 plazas disponibles, 42 ya están ocupadas y las seis restantes se conocerán en las próximas horas.

En Europa se disputarán cuatro finales de forma simultánea, cada una correspondiente a una llave diferente del repechaje UEFA. Cada ganador tendrá garantizado su lugar en un grupo específico del Mundial, por lo que el destino mundialista de los clasificados ya está trazado de antemano. Los cuatro partidos arrancan a las 12:45 PM en horario guatemalteco.

Los otros dos boletos se definirán en territorio mexicano, sede neutral elegida por la FIFA para el Repechaje Intercontinental, que reúne a selecciones de distintas confederaciones en busca de las últimas plazas disponibles para el torneo más importante del fútbol mundial.

Repechaje UEFA — Cuatro finales en simultáneo

12:45 PM - hora Guatemala

Bosnia y Herzegovina vs. Italia — El ganador va al Grupo B con Canadá, Qatar y Suiza.

— El ganador va al Grupo B con Canadá, Qatar y Suiza. Suecia vs. Polonia — El ganador va al Grupo F con Países Bajos, Japón y Túnez.

— El ganador va al Grupo F con Países Bajos, Japón y Túnez. Kosovo vs. Turquía — El ganador va al Grupo D con Estados Unidos, Paraguay y Australia.

— El ganador va al Grupo D con Estados Unidos, Paraguay y Australia. República Checa vs. Dinamarca — El ganador va al Grupo A con México, Sudáfrica y Corea del Sur. Dónde ver: a través de ESPN y la plataforma de streaming Disney+

— El ganador va al Grupo A con México, Sudáfrica y Corea del Sur.

Repechaje Intercontinental — Los últimos dos boletos

República Democrática del Congo vs. Jamaica — 3:00 PM. El ganador va al Grupo K con Portugal, Uzbekistán y Colombia.

El ganador va al Grupo K con Portugal, Uzbekistán y Colombia. Irak vs. Bolivia — 9:00 PM. El ganador va al Grupo I con Francia, Senegal y Noruega. Dónde ver: a través de la señal de Tigo Sports

El ganador va al Grupo I con Francia, Senegal y Noruega.

Bolivia llega a su final con la ilusión de volver a una Copa del Mundo después de 32 años de ausencia, su última participación fue en Estados Unidos 1994. Los de Óscar Villegas demostraron carácter en las semifinales al remontar un 0-1 ante Surinam en los últimos 15 minutos, y ahora enfrentarán a Irak, que llegó directo a la final por su mejor posición en el ranking FIFA.

Por su parte, Jamaica también tuvo que sufrir en su semifinal ante Nueva Caledonia antes de asegurar su pase a la final, mientras que República Democrática del Congo accedió directamente a esta instancia sin necesidad de disputar la ronda previa. Este martes, seis selecciones con sueños mundialistas saltarán al campo sabiendo que solo hay un resultado que vale: la victoria.